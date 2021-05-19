В Перми сразу после фестиваля Спивакова начнется Дягилевский

Фото: Андрей Чунтомов

По многолетней традиции, лето в Перми начнется с XII Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», организованным краевой филармонией. Он откроется 6 июня Симфонией №5 Шуберта в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимир Спивакова. Также в день открытия Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» исполнит Реквием для смешанного хора Керубини.

Фото: Пермская филармония

В следующие дни пермяки услышат музыку Чайковского, Моцарта, Шостаковича, Мусоргского в исполнении Национального филармонического оркестра России.

7 июня прозвучат Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония № 4 Петра Ильича Чайковского. Солист - известный российский скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Догадин.

8 июня в концертной программе «Вальс как зеркало эпохи» публика услышит самые известные вальсы, начиная с XIX века и до наших дней, созданные Францем Легаром, Иоганном Штраусом, Эмилем Вальдтейфелем, Петром Чайковским, Сергеем Прокофьевым, Дмитрием Шостаковичем, Евгением Догой, Георгием Свиридовым.

9 июня состоится вечер Моцарта. Будут сыграны увертюры к операм «Свадьба Фигаро» и «Милосердие Тита», Симфония № 36 и Концерт для фортепиано с оркестром № 23. Солистка - лауреат международных конкурсов Ева Геворгян.

И завершит фестиваль музыка Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и «Песни и пляски смерти», а также Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича. Приглашенная звезда – ведущий солист Московского театра «Новая опера» Василий Ладюк.

Большой зал филармонии,

Ул. Куйбышева, 14,

6 – 10 июня в 19.00 (6+)

Билеты: 500 – 2500 руб.

10 июня в Перми откроется Дягилевский фестиваль. Как всегда, зрителей и слушателей ожидает много интересных событий.

Теодор Курентзис - художественный руководитель Дягилевского фестиваля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На открытии фестиваля (12+), которое состоится в ДК имени Солдатова, прозвучат симфония «Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова и симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Смерть и просветление» в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

В Пермской художественной галерее откроется выставка «Столпы русского авангарда».

11 июня в органном зале состоится концерт финского пианиста Йоонаса Ахонена (6+).

12 июня на Заводе Шпагина в исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка (18+).

13 июня на концерте, посвященном поэту-авангардисту Паулю Целану (18+), музыканты musicAeterna исполнят камерные сочинения современных композиторов, созданные на стихи поэта.

В этот же день в ДК имени Солдатова золотой медалист конкурса им. Вана Клиберна, пианист Вадим Холоденко сыграет «Вариации на русскую тему» Людвига ван Бетховена и вариации американского композитора Фредерика Ржевского «Когда мы едины, мы непобедимы» - на одноименную агитпесню левой коалиции Чили начала 1970-х. (6+)

18 и 19 июня в Театре-Театре бельгийская театральная компания Peeping Tom покажет танцевальный перфоманс «Пропавшая дверь. Потерянная комната» (16+), созданный на стыке физического, музыкального и драматического театров.

Официальное закрытие состоится 20 июня концертом оркестра musicAeterna, в котором прозвучит музыка Моцарта (12+). Но завершится фестиваль традиционной вечеринкой Diaghilev Festival Party на Заводе Шпагина (18+).

Билеты на фестиваль начнут продавать с 22 мая.