42-летний заключенный, сидя в колонии, похитил у 30 жителей Прикамья почти миллион рублей

Колючая проволока не помешала мошеннику продолжать обманывать людей Фото: архив "КП"

- Здравствуйте, я специалист финансового контроля отдела мониторинга № 5, - эта нехитрая фраза принесла телефонному мошеннику почти миллион рублей. Пикантность ситуации в том, что деньги он получал, находясь в местах не столь отдаленных.

42-летний житель Челябинской области отбывал наказание в колонии. При этом он спокойно звонил по телефону случайным людям и представлялся либо сотрудником службы безопасности банка, либо специалистом «финансового контроля отдела мониторинга № 5». Он сообщал, что работает в единой организации, которая контролирует проведение всех операций при покупке товаров через интернет.

- Как только заключенный узнавал, что собеседник проходил регистрацию на той или иной платформе, он сообщал о попытках незаконного списания денег и предлагал гражданам отменить данную операцию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Для этого он приглашал людей к банкоматам, просил обналичить деньги и отправить их на якобы безопасный счет. Как правило, это был его абонентский номер или киви кошелек.

То есть люди снимали свои собственные деньги, держали их в руках, а потом отдавали «чужому дяде». Некоторые же, следуя инструкции мошенника, подключали свой мобильный банк к его абонентскому номеру, и тот, имея доступ к счету граждан, похищал их деньги. В общей сложности он обманул более 30 человек, похитив 900 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенника к 15 годам заключения и обязал возместить ущерб потерпевшим.