«Это был самый успешный и самый тяжелый сезон». В «Парме» подвели итоги прошедшего баскетбольного года

Впервые на домашнем паркете пермяки победили краснодарский «Локомотив-Кубань». Фото: пресс-служба БК «Парма»

18 мая в пермском УДС «Молот» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная итогам баскетбольного сезона-2020/2021. Капитан команды Константин Буланов, главный тренер Казис Максвитис, генеральный директор клуба Александр Башминов и президент БК «Парма» Сергей Богуславский поделились впечатлениями о сезоне прошедшем и заглянули в сезон будущий.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» заняла восьмое место. Наша команда впервые в своей истории сыграла в плей-офф турнира. По ходу сезона клуб одержал немало важных исторических побед. На выезде был обыгран московский ЦСКА. Впервые на домашнем паркете пермяки победили краснодарский «Локомотив-Кубань». А недавно, в апреле текущего года, наша команда взяла верх над лидером «регулярки» - петербургским «Зенитом».

Помимо Единой лиги ВТБ, «Парма» «пошумела» и в еврокубке. В рамках Кубка ФИБА Европа команда Казиса Максвитиса дошла до «Финала четырех» и заняла четвертое место турнира.

Константин Буланов, капитан БК «Парма»:

Константин Буланов. Фото: пресс-служба БК «Парма»

– Минувший сезон – один из самых успешных в истории «Пармы». Цели, которые ставились в начале сезона – достигнуты. В процессе сезона разыгрался аппетит, хотелось бы занять более высокие места. Но в целом – выступили достойно. Даже, несмотря на то, что мы в конце сезона остались как бабка у разбитого корыта – у нас выбыли два ключевых игрока (Адас Юшкявичус и Лоренцо Уильямс ред.). Мы старались дать бой «Зениту» в плей-офф. В Питере это получилось, а дома, к сожалению, остались без сил.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

Казис Масквитис. Фото: пресс-служба БК «Парма»

– Сезон – самый необычный за все мои 22 года в баскетболе. Было сложно, было тяжело. Начали за здравие. Потом один ковидный перерыв, изоляция, затем второй. Стало трудно восстанавливать тренировки. То, что раньше работало, работать перестало. Игроки дольше восстанавливались после перенесенной болезни. Цели минимум мы достигли, но хотелось сыграть лучше. В любом случае, это опыт для нас всех.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

Александр Башминов. Фото: пресс-служба БК «Парма»

– Я назову сезон удовлетворительным. Хотелось бы признать его хорошим, но не получилось полностью весь свой потенциал раскрыть. Нам удалось достичь минимальных целей, а где-то проявить себя и лучше. Например, в еврокубке, где мы не только вышли из группы, но и прошли два раунда плей-офф. Но признать результат финала хорошим не поворачивается язык.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

Сергей Богуславский. Фото: пресс-служба БК «Парма»

– Необычный сезон. «Парма» достигла лучшего результата в своей истории. Тем не менее, все немножко недовольны. Это говорит о наших амбициях и желании двигаться вперед. Но отмечу, что если год назад в мае мы все сидели на изоляции и гадали о том, что будет дальше, то сейчас мы здесь, сидим, обсуждаем итоги сезона. И это большой подвиг, что чемпионат состоялся, сезон прошёл.

В чем была главная сложность сезона? Что помешало занять более высокие места?

Сергей Богуславский: Для «Пармы» этот сезон был сложнейшим в плане обеспечения участия в чемпионате. Мы сильно зависимы от спонсоров, от наших зрителей. Каждый рубль, который нам приносит спонсор или зритель для нас – на вес золота. И на протяжении последнего сезона мы потеряли почти половину наших спонсоров.

Много ограничений были связаны с логистикой. Особенно с пересечением границ. Специальные разрешения на выезд, космические цены на авиабилеты. Открытия и закрытия одних и других стран. Например, обратно после «Финала четырех» мы должны были добираться через Стамбул. Но Турция закрылась, и надо было срочно перестраивать весь маршрут. Это лишь один из примеров. А однажды команда впервые в истории «Пармы» летела чартерным рейсом. В начале января случилась лишняя поездка в Таллинн, когда мы прибыли в Эстонию и в день игры узнали, что игра с местным «Калевом» не состоится – в команде вспышка коронавируса.

Константин Буланов:

Самый сложный момент в этом году, особенно для легионеров – это отсутствие семей рядом из-за ограничений, которые были у нас в стране. Среди всех проблем, эта проблема была самой не решаемой. Химия команды была хорошей, ребята по ходу сезона сыгрались. Как и в любом коллективе возникали трудные минуты, но нам удавалось их решать.

Начали сезон очень хорошо, с сенсационной победы. Это придало моральный толчок. Но проклятый ковид внес свои коррективы. Мы отсидели два общекомандных карантина. Это сказалось на тренировках. Как спортсмен скажу, что после ковида сложно возвращать свою спортивную форму. Появляется огромная куча мелких болячек. Команда восстанавливалась почти два месяца.

Фото: пресс-служба БК «Парма»

Александр Башминов:

Предугадать ситуацию с ковидом было невозможно. Все игроки, которые в следующем сезоне будут в составе команды, получат настоятельную рекомендацию вакцинироваться и не испытывать больше проблем в таких масштабах.

Казис Максвитис:

Нам не хватило пермского зрителя. Было видно, что даже в гостях мы играли лучше, чем дома.

Но ведь прошедший сезон не мог обойтись без позитивных моментов?

Сергей Богуславский:

Отрадно, что на протяжении всего сезона мы чувствовали поддержку и со стороны краевых и городских властей. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, у нас запустился женский проект – «Парма-КОР». Развивался детско-юношеский баскетбол. Все, что касается подготовки молодого поколения – все живет и работает.

Также мы практически единственный клуб, который в течение сезона не закрывал трибуны для болельщиков. 20% зрителей на наших трибунах было даже в самые сложные моменты. Это давалось непросто, но мы получили большой опыт обеспечения безопасности зрителей и доказали это всей Европе.

Казис Максвитис:

Победы над ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» показали наш потенциал. Жалко, что потом мы его исчерпали другими проигрышами. Но мы должны и можем играть на хорошем уровне.

Вернемся в Европу?

Фото: пресс-служба БК «Парма»

Александр Башминов:

Да, несомненно, мы отправим заявку в европейские турниры. Что касается квот, которые будут представлены для российских клубов, информацией не обладаем. Но надеемся, что будем и в следующем сезоне представлять Прикамье в Европе.

Нам хочется сделать шаг вперёд и заявиться в Лигу чемпионов, пусть даже с квалификационного раунда. Повторюсь, всё зависит от того, какая квота будет предоставлена для РФБ (Российской федерации баскетбола).

Кто из игроков покинет команду в межсезонье?

Александр Башминов:

Сейчас мы на стадии большого анализа и говорить что-то преждевременно. Решаем, что делать дальше с составом. Скажу, что у шести игроков контракты заканчиваются в июне. Это капитан и форвард Констанин Буланов, молодой форвард Александр Куров, защитники Максим Григорьев и Лоренцо Уильямс, а также центровые Владимир Ивлев, Борис Савович.

Остается ли главный тренер?

Фото: пресс-служба БК «Парма»

Александр Башминов:

Об этом тоже говорить рано. Все устали, всем нужно «выдохнуть» и разрядиться. Казис, например, хочет встретиться со своей семьей. В любом случае, с Казисом мы в хороших и дружественных отношениях. Думаю, за два года он полюбил Пермь.

Каких усилений нам стоит ждать?

Александр Башминов:

Фамилии называть не буду, но скажу так: задача на следующий сезон – омолодить состав и увеличить его в габаритах. В этом сезоне нам катастрофически не хватало игрока, который мог физически поставить хороший заслон. У нас есть центровые, но назвать их «жесткими» и достаточно сильными, при всем желании нельзя.

Какая игра сезона была самой сложной?

Константин Буланов:

Так сразу и не скажешь. Самой тяжелой была ноябрьская игра с «Енисеем», когда мы только вышли из карантина. Очень тяжело было бежать и дышать. А эмоционально самая тяжелая была вторая игра в Израиле, когда мы выбыли из полуфинала и сражались за третье место еврокубка. Перед этим мы не попали в финал, уступив лишь одно очко.

Что будет дальше?

До 30 мая «Парма» должна подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ следующего сезона, подтверждая финансовые гарантии на новый год. По словам менеджмента клуба, бюджет на будущий год уже почти сформирован. Позже уже сам совет лиги определит дату начала нового сезона. А пока, игроки нашего клуба уходят на заслуженный отдых после самого тяжёлого и самого необычного в истории «Пармы» года.