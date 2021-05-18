Ах, белый теплоход, бегущая вода. Рассказываем, в какие речные круизы можно отправиться из Перми

Отправиться в плавание из Перми на туристическом теплоходе можно как на три дня, так и на 18 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле речных причалов на Каме уже время от времени швартуются белые круизные теплоходы. Первый лайнер отправился в речное путешествие еще 30 апреля - до Казани. Но настоящий разгар круизов еще впереди.

Отправиться в плавание из Перми на туристическом теплоходе можно как на три дня до Чайковского, так и на 18 - до Санкт-Петербурга.

20 мая стартуют сразу три круиза: до Казани, Самары и Волгограда. 21 мая два теплохода отправятся в «рейс выходного дня» в Чайковский, еще один - в Нижний Новгород. Также до конца мая начнутся круизы до Нижнекамска, Ярославля, Астрахани, Самары. В течение лета добавятся рейсы до Москвы, Ростова, Петрозаводска, Чистополя...

Путешествие по речной глади успокаивает нервы. К тому же не надо заботиться о еде и развлечениях - в стоимость путевок входят трехразовое питание, анимация. На стоянках в крупных городах можно совершить разнообразные экскурсии: в Волгограде подняться на Мамаев курган, в Самаре побывать в бункере Сталина, в Нижнем Новгороде посмотреть Кремль, где формировалось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским.

Но удовольствие это, надо сказать честно, довольно дорогое.

Билеты на трехдневный рейс до Чайковского стоят, в зависимости от уровня теплохода, времени путешествия и класса каюты, от 6 тысяч до 18 700 рублей. Новинкой сезона стали круизы выходного дня до Березников. Стоимость от 5300 до 30 тысяч рублей.

Рейсы до Казани, Самары, Елабуги, Нижнекамска, Чистополя продолжительностью в 5 - 7 дней обойдутся от 11 100 до 54 500 рублей.

Можно отправиться и в более длительное путешествие. 11 дней займет рейс до Нижнего Новгорода. Путевка стоит от 12 600 до 56 100 рублей. 12-дневный круиз до Волгограда стоит от 24 900 до 139 500 рублей.

Традиционные путешествия до Астрахани и Ростова - не только за впечатлениями, но и за сочными арбузами и волжской рыбой. 14 - 15 дней круиза обойдутся от 29 600 до 167 300 рублей (каюта люкс в высокий сезон).

Самые продолжительные круизы - до Санкт-Петербурга с посещением либо островов Кижи и Валаам, либо Старой Ладоги и Шлиссельбурга. Естественно, они и самые дорогие. Наиболее дешевый билет - в четырехместной каюте на нижней палубе - обойдется в 42 600 рублей. Ну, а за размещение в каюте люкс придется заплатить 183 600 за одного человека.