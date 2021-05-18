Не исключено, что нынешний май будет напоминать июль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это что-то небывалое. В мае, случается, у нас и снег идет. И тогда пермяки говорят: «Ну, понятно, когда черемуха цветет, всегда похолодание». Но черемуха уже отцветает, а аномальной жаре не видно конца. Синоптики устали отмечать: каждый новый день приносит очередной «рекорд за всю историю метеонаблюдений».

- В воскресенье в Перми максимальная температура составила почти 32 градуса, в Оханске - 33 градуса, - сообщает, например, инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.

ПОГОДА СТАНЕТ МЯГЧЕ

- Всю неделю будет по-летнему тепло, но сильная жара, которая стояла все эти дни, отойдет, и погода станет более мягкой, - прогнозирует руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - 18 и 19 мая ночью температура воздуха может понизиться до +7...+8 градусов, но днем воздух вновь прогреется до +22...+25 градусов. Скорее всего, мы уже не увидим температурных рекордов, но для мая погода будет по-прежнему аномально теплой. Всю неделю температура будет на 7 - 8 градусов выше нормы.

Температурных рекордов уже не будет, но для мая погода будет по-прежнему аномально теплой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не исключено, что нынешний май будет напоминать июль.

- Пока рано говорить о том, что нас ждет в конце мая, но предпосылок для радикального изменения погоды нет, поэтому по-июльски теплая погода, возможно, останется с нами до конца месяца, - считает Павел Смирнов. - Если так случится, то май 2021 года может войти в топ-5 месяцев с самой высокой температурой за всю историю метеонаблюдений.

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО

Пока вероятностный прогноз на весну и лето - 2021, который составили ученые НИУ Гидрометцентра России для аграриев, даже перевыполняется. Они, напомним, обещали, что в мае Пермь будет находиться в теплой и засушливой зоне. Так и вышло.

А какие прогнозы у федеральных синоптиков на лето?

По долгосрочному прогнозу, в июне Пермский край окажется в области с нормальными температурой и количеством осадков. Но в Западной Сибири будет располагаться знойная и сухая зона, которая, возможно, распространится и на нас. Пока предполагается, что среднемесячная температура в июне может быть в норме - 15,5 градуса.

Середина лета в Прикамье ожидается без аномалий - не слишком жаркой и не особо дождливой. Правда, с севера будет наступать зона тепла, которая задержится в районе Сыктывкара. Дождливая область будет подбираться к нам с юга, но, по прогнозам, затормозится в районе Челябинска. В итоге, как и положено, июль может стать самым теплым месяцем лета со средней температурой 18,3 градуса.

Середина лета в Прикамье ожидается без аномалий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе погода по-прежнему ожидается в пределах нормы. Но месяц может стать дождливым и прохладным, если к нам с юга приблизится зона холода и дождей, которая, по предварительным прогнозам, вроде бы не должна продвинуться севернее Уфы и Екатеринбурга. Будем надеяться, что этого не случится, и среднемесячная температура в августе будет в пределах нормы - 15 градусов.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ РАСЦВЕЛИ ОДНОВРЕМЕННО СО СМОРОДИНОЙ

- Такого раньше не было: в середине мая одновременно цветут смородина, крыжовник, вишня, яблони и груши, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Сады и дачи просто благоухают: в цвету стоят черемуха и сирень. Вопреки народным приметам, никаких заморозков в ближайшее время не ожидается. Урожай осенью должен быть очень хорошим, но в такую жару о растениях придется позаботиться.

Три напасти в жару: палящее солнце, нехватка влаги и насекомые-вредители, которые проснулись очень рано.

- Такого раньше не было: в середине мая одновременно цветут смородина, крыжовник, вишня, яблони и груши Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Посадки на грядках нужно притенить хотя бы самым тонким укрывным материалом, натянув его на дуги или просто положив на растения, - продолжает Антон Лещев. - Парящий зной им вреден, да и влага испаряться будет меньше. Саженцы кустов и деревьев нужно замульчировать соломой или сорванные сорняки разложить у стволиков. Очень актуальным становится капельный полив - влага из почвы уходит катастрофически. Подойдут и бутылки с проколотыми иголкой дырочками.

А еще из-за палящего солнца стали очень активны насекомые.

- Уже активизировались тли, паутинные клещи, в этом году вредителей будет наверняка больше, - предупреждают агрономы. - Так что нужно приготовиться к тому, что растения придется обрабатывать чаще и тщательнее.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему так жарко в автобусах?

В этом году в работе общественного транспорта в Перми появилось новое требование: в жару в них должны работать кондиционеры.

- Наши контролеры начали проверять работу кондиционеров в автобусах, - рассказал руководитель МКУ «Гортранс» Вадим Паньков в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Они ориентируются на социальный стандарт транспортного обслуживания, утвержденный Минтрансом. В нем говорится: если на улице среднесуточная температура выше 20 градусов, то в салоне автобуса она не должна превышать 25 градусов. Проверяющие заходят в салон и фиксируют, поступает холодный воздух из системы кондиционирования или нет.

Если на улице среднесуточная температура выше 20 градусов, то в салоне автобуса она не должна превышать 25 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если нет - при приемке работы в конце месяца перевозчикам будут выставлены санкции. Им грозят штрафы от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. К 1 июня 85 процентов всех автобусов в Перми должны быть оснащены кондиционерами. По остальным такое требование включим в условия контрактов при проведении торгов.

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Пермякам нужно время на адаптацию

- У жителей Урала, как правило, - дефицит витамина Д, связанный с недостатком ультрафиолетового излучения, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) д.м.н., заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Пермского медицинского университета Владимир Владимирский. - Солнечная погода - это, в первую очередь, хорошее настроение, это стимулирующий эффект для иммунитета. Но переизбыток солнца, наоборот, может вызывать иммунодефицит. Жители Прикамья не привыкли к такой жаркой весенней погоде, нам нужно время на адаптацию.

При длительном нахождении на солнце есть риск получить тепловой удар. Особенно это касается пожилых пациентов, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Нужно соблюдать питьевой режим, потому что обезвоживание - это еще один из факторов риска, который может увеличить тромботические события. А тромбы - это риск возникновения инсульта или инфаркта. Пожилым людям стоит применять препараты, которые защищают от образования тромбов, их должен назначить врач.

На солнце нужно носить головные уборы, надевать одежду, которая будет закрывать кожу. Родителям лучше выбирать для малышей одежду из тонкой натуральной ткани с длинными рукавами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Что делать, если вас укусила гадюка или уж

С приходом жары пермяков начали атаковать… змеи. В соцсетях одно за другим появляются сообщения: в Кунгуре гадюка выползла на тротуар, в Березниках в центре города заметили ползущего гада. В сводках происшествий также сообщают о нападении змей: тут уж укусил женщину, там гадюка ужалила собаку в морду.

В Перми пресмыкающихся видели на улице Макаренко, в пригороде - в поселке Кондратово. Встревожены дачники Пермского, Чусовского и других районов.

Что за змеиный бум такой? В классическом университете пока не могут сказать, больше или меньше стало в Прикамье змей - подсчетом их численности ученые собираются заниматься только летом.

- Но в любом случае нет поводов для того, чтобы паниковать, - успокаивает заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Сейчас змеи заметны, потому что для них нет укрытий в виде высокой травы. Обычно они прячутся и стараются избегать встречи с человеком. Того же ужа нужно сильно растревожить, например, взять на руки, чтобы он укусил.

Опасны ли нападения змей?

- Ужи - черные змеи с желтой отметиной на головке - могут укусить, но они абсолютно безвредны, - объясняет Михаил Бакланов. - Укус гадюк, самых ядовитых змей, которые у нас водятся, также в абсолютном большинстве случаев не смертелен ни для собак, ни для человека, поскольку их яд рассчитан на мелких грызунов - на мышей. Укушенному человеку или домашнему питомцу, как правило, не требуется никакой антидот. Некоторые переносят укус вообще без всяких последствий, у кого-то наблюдается повышение температуры. Могут проявиться аллергические реакции, например, опухнет место укуса или лицо. Если не удастся снять аллергию доступными лекарствами, тогда стоит вызвать «скорую».

Как уменьшить шанс встретиться с пресмыкающимся на дачном участке?

- Стоит выкашивать высокую траву, а также постараться избавиться от мышей, которыми питаются гадюки, и от лягушек - любимой пищи ужей, - советует Михаил Бакланов.

По словам зоолога, сейчас наступить на змею ночью маловероятно:

- Ночи еще недостаточно теплые для хладнокровных змей. А вот летом они будут вести сумеречный образ жизни: по вечерам охотиться, а утром - выползать на солнечные места, чтобы погреться.