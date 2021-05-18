Фотоконкурс КП: «Дети - цветы жизни!»

Победителя фотоконкурса «Дети-цветы жизни» определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на нашем сайте. Фото: архив "КП"

Первые моменты жизни своего малыша родители всегда пытаются запечатлеть на фото. В вашем семейном альбоме накопилось много шикарных фотографий, и вы готовы не только поделиться ими в соцсетях, но и получить приз от «Комсомольской правды»? Тогда у вас появился прекрасный шанс - участие в нашем фотоконкурсе!

Как стать участником

1.Сделать фото своего малыша в возрасте до 3-х лет на любую из номинаций:

- Самый любимый питомец малыша

- Самый спортивный малыш

- Малыш-крепыш

- Самый очаровательный малыш

- Самый забавный случай малыша

2. Вступить в группы ВКонтакте «Комсомольской правды» и партнера конкурса.

3. Загрузить фото малыша в специальную форму на нашем сайте.

Определение победителя

Победителя фотоконкурса «Дети-цветы жизни» определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на нашем сайте. Выиграет участник, набравший наибольшее количество лайков. Партнер конкурса определяет победителя в дополнительных пяти номинациях (по желанию).

Призы:

Партнер конкурса предоставляет подарки победителям народного голосования и победителям в своих номинациях, также всех победителей ждут приятные подарки от «Комсомолки».

Партнер нашего фотоконкурса компания YokoSun

YokoSun

YokoSun – это высококачественные средства гигиены для мам и малышей: детские подгузники и трусики, влажные салфетки, одноразовые пеленки с липкой лентой для фиксации, вкладыши для груди, влажная туалетная бумага и многое другое.

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