«Ночь музеев» в Перми 2021: Динозавры из проволоки, танк и черная «Чайка»

В музеях было не многолюдно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 мая Пермь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Музеи, галереи, выставочные залы пригласили к себе любителей нового и оригинального. Каждый из них приготовил особенную программу, в которую включены встречи, мастер-классы и концерты. В этом году в музеях было немноголюдно. Все выставки и экспонаты спокойно можно было посмотреть без давки и спешки. Фотокорреспондент «КП» побывал на «Ночи музеев», показываем вам самые интересные кадры.

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

В Пермской художественной галерее немноголюдно, знаменитых древних богов можно было рассмотреть без толкотни. В «Ночь музеев» здесь открылись две новые выставки. Экспозиция «Неземная красота» и выставка «Династия». В них представлены подлинные произведения иконописи и церковной скульптуры XVII - XIX веков из коллекции Пермской галереи. А также произведения шести художников трех поколений, принадлежавших к знаменитой московской художественной династии Арендтов.

В галерее были созданы два стенда: как поэтапно создается деревянная скульптура от заготовки до готового произведения. Второй стенд был посвящен реставрации.

В «Ночь музеев» здесь открылись две новые выставки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото на память. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наш фотокор вдохновился искусством. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этапы создания деревянной скульптуры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работы семьи Арендтов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дух завораживает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ангельский ряд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А это фото можно назвать - ценитель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДОМ МЕШКОВА / ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Музыканты развлекали посетителей Дома Мешкова ретро-песнями. А среди новых экспонатов – посетители могли увидеть древние мобильники, выставка называется «Твое первое средство связи». Там мама мальчика дошкольного возраста, увидев телефон, представленный на выставке очень удивилась, обращаясь к сыну сказала: «Миша, а твой телефон еще древнее, чем в музее», чем вызвала неподдельный интерес других посетителей.

Дом Мешкова уже сам по себе великолепнейший экспонат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такие мобильники и сейчас можно встреть в ходу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Современная хозяйка призадумалась, увидев старинную домашнюю утварь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знакомимся с интерактивным гидом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще и портрет можно было заполучить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Безусловные фавориты музея - это мамонты, они, как и прежде вызывают восхищение и удивление у посетителей. Для маленьких гостей музея были подготовлены мастер-классы. Дети конструировали из проволок динозавров, а еще на древних камнях создавали пещерное граффити.

Обязательная программа у детишек – проверить на оригинальность мамонтенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Голова идет кругом от вида наших предков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Малышей ждали интересные мастер-классы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свирепые хищники уже не страшны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПЕРМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «РЕТРО ГАРАЖ»

Посетителей Пермского автомобильного музея «Ретро Гараж» удивляли макетом танка Т-26. Это уменьшенная копия, в которой можно было посидеть и сфотографировать. Еще больший интерес у гостей вызвал автомобиль «Чайка», длинны правительственный автомобиль, черного цвета. Гости музея могли сесть в него, делали на ее фоне селфи и фотографировались с друзьями.

Представительная «Чайка » стала самым популярным экспонатом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Копия танка Т-26 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мечта каждого мальчишки родившегося не позже 1987 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Легендарная победа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО