«Ночь музеев» в Перми 2021: Динозавры из проволоки, танк и черная «Чайка»

В музеях было не многолюдно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
15 мая Пермь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Музеи, галереи, выставочные залы пригласили к себе любителей нового и оригинального. Каждый из них приготовил особенную программу, в которую включены встречи, мастер-классы и концерты. В этом году в музеях было немноголюдно. Все выставки и экспонаты спокойно можно было посмотреть без давки и спешки. Фотокорреспондент «КП» побывал на «Ночи музеев», показываем вам самые интересные кадры.
ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
В Пермской художественной галерее немноголюдно, знаменитых древних богов можно было рассмотреть без толкотни. В «Ночь музеев» здесь открылись две новые выставки. Экспозиция «Неземная красота» и выставка «Династия». В них представлены подлинные произведения иконописи и церковной скульптуры XVII - XIX веков из коллекции Пермской галереи. А также произведения шести художников трех поколений, принадлежавших к знаменитой московской художественной династии Арендтов.
В галерее были созданы два стенда: как поэтапно создается деревянная скульптура от заготовки до готового произведения. Второй стенд был посвящен реставрации.
В «Ночь музеев» здесь открылись две новые выставки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото на память.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Наш фотокор вдохновился искусством.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Этапы создания деревянной скульптуры.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Работы семьи Арендтов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дух завораживает.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ангельский ряд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А это фото можно назвать - ценитель.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ДОМ МЕШКОВА / ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Музыканты развлекали посетителей Дома Мешкова ретро-песнями. А среди новых экспонатов – посетители могли увидеть древние мобильники, выставка называется «Твое первое средство связи». Там мама мальчика дошкольного возраста, увидев телефон, представленный на выставке очень удивилась, обращаясь к сыну сказала: «Миша, а твой телефон еще древнее, чем в музее», чем вызвала неподдельный интерес других посетителей.
Дом Мешкова уже сам по себе великолепнейший экспонат.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Такие мобильники и сейчас можно встреть в ходу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Современная хозяйка призадумалась, увидев старинную домашнюю утварь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Знакомимся с интерактивным гидом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще и портрет можно было заполучить.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
Безусловные фавориты музея - это мамонты, они, как и прежде вызывают восхищение и удивление у посетителей. Для маленьких гостей музея были подготовлены мастер-классы. Дети конструировали из проволок динозавров, а еще на древних камнях создавали пещерное граффити.
Обязательная программа у детишек – проверить на оригинальность мамонтенка.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Голова идет кругом от вида наших предков.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Малышей ждали интересные мастер-классы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Свирепые хищники уже не страшны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ПЕРМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «РЕТРО ГАРАЖ»
Посетителей Пермского автомобильного музея «Ретро Гараж» удивляли макетом танка Т-26. Это уменьшенная копия, в которой можно было посидеть и сфотографировать. Еще больший интерес у гостей вызвал автомобиль «Чайка», длинны правительственный автомобиль, черного цвета. Гости музея могли сесть в него, делали на ее фоне селфи и фотографировались с друзьями.
Представительная «Чайка » стала самым популярным экспонатом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Копия танка Т-26
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мечта каждого мальчишки родившегося не позже 1987 года.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Легендарная победа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самая яркая машина в музее.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО