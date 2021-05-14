«Это будет бомба!». В пермских театрах пройдет ряд ярких премьер

"Про Федота-стрельца". Фото: театр "У Моста"

Вечер одноактных балетов

В Пермском театре оперы и балета в конце мая состоится премьера Вечера одноактных балетов.

Откроет вечер балет на музыку Концерта № 5 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева, который поставил руководитель балетной труппы Антон Пимонов.

- Мне захотелось гениальную музыку Прокофьева перенести в танец, не отталкиваясь от литературного сюжета, - заметил хореограф.

А музыкальный руководитель постановки и дирижер Артем Абашев заверил, что спектакль станет «бомбой»:

- Концерт № 5 – это просто цирковой номер для пианиста. Он не длинный, но невероятно эффектный. Но из-за своей сложности очень редко исполняется, - рассказал Артем Абашев.

Фото с репетиции Концерта №5. Автор Андрей Чунтомов

Вторым балетом станет уже известный пермскому зрителю «Когда падал снег». А завершит вечер «Польский бал» - второй акт оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Его действие разворачивается в роскошном дворце польского короля Сигизмунда III. «Польский бал» состоит из четырех частей: полонеза, краковяка, вальса и мазурки.

В Перми будет воплощена в жизнь редакция «Польского бала», поставленного в ленинградском театре имени Кирова в 1939 году Сергеем Коренем и Андреем Лопуховым. Воссоздает их хореографию солистка Мариинского театра Елена Баженова, которая еще застала исполнение в театре «Польского бала» именно в этой редакции.

Театр оперы и балета

Ул. Петропавловская, 25А

28-30 мая в 19.00 (12+)

Билеты: 500 – 3000 руб.

«Про Федота-стрельца»

В театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Про Федота-стрельца» по сказке для взрослых Леонида Филатова. Пьеса, созданная в конце прошлого века быстро, разошлась на цитаты: «Мажу утром бутерброд, сразу мысль: «А как народ?», или «Я - фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообче могу отседа улететь в любой момент!». И спектакль в театре «У Моста» получился яркий, веселый, наполненный искрометным юмором, народной мудростью, мистикой, и яркими персонажами.

Театр «У Моста»

Ул. Куйбышева, 11

18, 19, 20 и 21 мая в 19.00 (12+).

Билеты: 800 – 1200 руб.

«Портрет Дориана Грея»

В конце месяца «У Моста» ожидается еще одна премьера. Зрителям будет представлен музыкально-драматический спектакль «Портрет Дориана Грея» по роману О. Уайльда в постановке московского режиссера Аллы Чепиноги. Спектакль объединит несколько музыкальных стилей: фолк-рок, хард-рок, инструментальный авангард, классическая опера и поп-лирика.

Театр «У Моста»

Ул. Куйбышева, 11

28 и 31 мая в 19.00, 29 и 30 мая в 14.00, 18.00 (16+)

Билеты: 1200 – 3000 руб.

«Побег из Простоквашино»

В ТЮЗе состоится спектакль, продолжающий всем известные приключения дяди Федора, Матроскина и Шарика. В основе пьесы «Побег из Простоквашино» - повесть Эдуарда Успенского «Тетя дяди Федора». Героев, живущих в знаменитой деревне, ждут новые приключения, ведь к ним приезжает необычная гостья, очень оригинальная личность. Полковник в отставке, она хочет, чтобы все ходили строем и стояли по стойке «смирно». Подчинятся ли дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик и корова Мурка военной тете?

ТЮЗ,

Ул. Екатерининская, 68

30 мая в 11.00, 31 мая в 14.00, 1, 2, 3, 4 июня в 10.30 (6+)

Билеты: 400 руб.

Гастроли Русского драматического театра Республики Башкортостан

С 18 по 21 мая в Театре-Театре состоятся гастроли гостей из Уфы. Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан покажет три спектакля.

"Бешеные деньги". Фото: пресс-служба Русского драматического театра

«Визитная карточка» театра - мюзикл «Голубая камея». В центре сюжета – клубок интриг, нить которого тянется к Екатерине Великой. Сможет ли княжна Тараканова, назвавшаяся наследницей престола, уцелеть в противостоянии грозной императрице? В реальной истории – нет. Но по законам мюзикла, в происходящее вмешивается фантастическая любовь, которой удастся переменить печальный финал.

Второй спектакль - «Свой путь», «ирония судьбы в двух действиях» по пьесе Ярославы Пулинович. О том, как в мире, меняющемся с головокружительной скоростью, вдруг причудливо переплелись две линии жизни.

И еще один спектакль - комедия Островского «Бешеные деньги» (16+). Неприступная красавица Лидия Чебоксарова разорена. Но пока об этом никто не знает, следует поскорее выгодно выйти замуж. Кто же станет ее супругом?

Театр-Театр

Ул. Ленина, 53

18 и 21 мая в 19.00 – «Голубая камея» (16+)

19 мая в 19.00 – «Свой путь» (16+)

20 мая в 19.00 – «Бешеные деньги» (16+)

Билеты: 750 – 2000 руб.