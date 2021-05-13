Коронавирус в Прикамье, последние новости на 14 мая 2021 года: заболевшие выявлены в 24 территориях края

Для записи на вакцинацию от COVID-19 сейчас доступны свыше 49 тыс. слотов. Фото: Минздрав Пермского края.

На утро 14 мая 2021 года в Пермском крае было выявлено 55 723 случая COVID-19. Это общее количество заболевших с начала пандемии.

- За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 96 жителей, - сообщает Роспотребнадзор. - 18 из них лечатся в больнице, остальные амбулаторно на дому. Среди заболевших трое детей.

За сутки девять человек с коронавирусом скончались, лечение в стационарах продолжают 594 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 49.

Новые случаи коронавируса за минувшие сутки были зафиксированы в 24 территориях Пермского края.

- Инфекция диагностирована у 34 пациентов в краевой столице, - сообщили в краевом оперштабе. – У 10 человек в Пермском муниципальном районе, у восьми – в Чайковском. По четыре случая выявлено в Чусовском, Лысьвенском и Октябрьском городских округах, по три – в Березниках, Добрянском и Краснокамском. По два заболевших в Кизеле, Большесосновском муниципальном районе, Куединском и Карагайском муниципальных и Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Осинском городских округах.

Еще в семи территориях выявлено по одному случаю коронавируса – в Кунгуре, ЗАТО Звездный, Чернушинском и Александровском городских и Бардымском, Юсьвинском, Гайнском муниципальных округах.