Из душного города пермяки поедут на природу, чтобы отдохнуть, расслабиться и позагорать Фото: Василий Вахрин

Почти неделю стоит жара, а к выходным столбик термометра обещает подняться до +30 градусов. Из душного города пермяки поедут на природу, чтобы отдохнуть, расслабиться и позагорать. Но стоит помнить, что выходные в лесу, на даче или речке и даже вкусные шашлыки могут таить опасность. О том, как отдыхать безопасно, рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) сотрудники краевого МЧС.

5 метров до дачного домика и 100 - до леса

Итак, если вы решили пожарить шашлыки, то каких правил нужно придерживаться? В ветреную погоду лучше вообще воздержаться от приготовления мяса на мангале. Использовать открытый огонь необходимо только в специально оборудованных местах, а шашлык жарить нужно на металлическом мангале. Если вы готовите мясо на даче, то расстояние от мангала до ближайшего строения должно быть не менее пяти метров.

Если жарите шашлык на природе, до ближайших строений должно быть 50 метров. Если около леса, то до хвойного расстояние - 100 метров, до лиственного - 30. Оставлять горящий очаг без присмотра нельзя. Также каждому шашлычнику необходимо иметь под рукой огнетушитель, ну или на крайний случай - ведро с водой, чтобы погасить возгорание. И сотовый телефон, чтобы в случае пожара позвонить 101.

- Обстановка с пожарами в Прикамье сейчас напряженная, с начала года произошло 1666 пожаров, в которых погибли 129 человек и травмировались 96, - говорит заместитель начальника управления надзорной деятельности профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадим Попов. - 19 апреля начался пожароопасный сезон, и нарушителям, не соблюдающим эти правила, грозят серьезные штрафы.

Не теряйте бдительность

Еще одна опасность, которая подстерегает пермяков в жаркую погоду, - это вода. В жару многие устремляются к водоемам, но важно знать, что вода пока еще не прогрелась настолько, чтобы купаться или заходить в нее.

- А ведь пермяки будут отдыхать не только на официальных пляжах, где проверено дно и работают спасатели, но и в местах с табличками «Купаться запрещено», - объясняет начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Денис Кольцов. - Таким нарушителям, если их поймают, грозит административный штраф до тысячи рублей. Всегда стоит помнить, что вода ошибок не прощает, и, отдыхая на берегу, следует внимательно следить за детьми. Не секрет, что нередко во время отдыха люди употребляют спиртное, теряют бдительность, а с детьми в это время происходят неприятные ситуации.

С 15 апреля в Пермском крае открыли навигацию. Каждому, кто передвигается на маломерных судах, нужно знать, что инспекторы уже начали патрулировать водные объекты. Что они проверяют? На каждом, кто находится на судне, должен быть спасжилет. Судно должно быть зарегистрировано и пройден его технический осмотр, а самому судовладельцу необходимо иметь специальные «права». За нарушения на владельца маломерного судна налагаются штрафы, а его лодку, катер или яхту отбуксируют на штрафную стоянку.