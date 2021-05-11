. Фото: Евгения БУБЛИК

За жуткой трагедией в Казани сейчас следит вся Россия: утром 11 мая в гимназию №175 пришел бывший выпускник, вооруженный автоматическим оружием. Войдя в здание, он начал стрелять. В результате были ранены и убиты несколько детей и взрослых.

Силовикам удалось задержать 19-летнего преступника. Следователям еще предстоит установить мотивы, заставившие его устроить бесчеловечную бойню.

После этой трагедии во всех пермских школах будут усилены меры безопасности. В памяти горожан еще свежа жуткая резня, которую устроили двое подростков в январе 2018 года в школе №127. Тогда серьезные травмы получила педагог и девять школьников.

- По поручению губернатора Дмитрия Махонина в связи с чрезвычайной ситуацией в Казани во всех школах и детских садах Перми и Пермского края усилены меры антитеррористической защищенности, в частности – ужесточен пропускной режим, - сообщили в администрации Перми. – Несмотря на то, что за последние годы в образовательных учреждениях Перми были установлены новые современные комплексы безопасности, оснащенные средствами видеофиксации и тревожные кнопки вызова специальных служб, сейчас принято решение: любое передвижение по образовательному учреждению посторонних должно осуществляться в сопровождении представителя администрации школы или садика. Руководители учреждений должны провести инструктажи, в том числе связанные с действиями при возникновении внештатной ситуации.

Коснется усиление мер безопасности и колледжей. И не только в Перми, а во всем Пермском крае. Соответствующее поручение глава региона дал Министерству образования и науки и Министерству территориальной безопасности Пермского края.

- Необходимо усилить режим охраны образовательных организаций, - подчеркнул Дмитрий Махонин. – В кратчайшие сроки следует провести тщательные проверки соблюдения мер безопасности в детских садах, школах и организациях среднего профессионального образования.

Удастся ли, действительно, в срочном порядке повысить качество охраны прикамских школ и садиков?

- То, что произошло в Казани – чудовищное бесчеловечное преступление, - говорит член президиума Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Андрей Козеев. - К сожалению, каждый раз, когда происходят такие вот события, как у нас в пермской школе, на какое-то время хватает государственных усилий, чтобы углубить, расширить, наказать, найти крайних, но проходит максимум полгода и все возвращается на круги своя. На сегодня балом правит не уровень подготовки охранников, а цена: кто предложит дешевле охранные услуги, тот и получит контракт в том или ином учебном заведении. На мой взгляд, нужно исправить эту ошибку в государственном регулировании. В той же пермской школе №127 после трагедии привлекли для охраны профессиональное охранное предприятие, но оно через полгода вынуждено было уйти из этого учебного заведения.

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