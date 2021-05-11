На старт, внимание, баскетбол: «Парма» готовится впервые в истории сыграть в плей-офф Единой лиги ВТБ

Стартовый матч серии плей-офф стартует в 22:00 на паркете «Сибур Арены». Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА»/ВКонтакте

Сегодня, 11 мая, пермский БК «Парма» впервые в клубной истории сыграет в плей-офф самого престижного российского мужского баскетбольного турнира – Единой лиги ВТБ. В первом матче 1/4 финала команда Казиса Максвитиса встретится с лидером «регулярки» лиги и участником баскетбольной Евролиги-2020/2021 – петербургским «Зенитом. Стартовый матч серии плей-офф стартует в 22:00 на паркете «Сибур Арены». А затем, 13 мая, команды сразятся уже на территории пермяков – в УДС «Молот».

В последний вагон

Выступить в плей-офф лиги и побороться за главный трофей могут команды, занявшие с 1 по 8 места по итогам регулярного чемпионата. «Парме» удалось запрыгнуть в «последний вагон» уходящего в плей-офф поезда – наша команда одержала 10 побед в 24-х играх. Это позволило пермскому клубу занять 8 место турнирной таблицы, опередив по дополнительным показателям саратовский «Автодор».

Напомним, что «Парма» как никогда была близка к попаданию в плей-офф и в сезоне 2019/2020. Клуб демонстрировал уверенную игру и почти весь сезон держался в середине турнирной таблицы. Но тот розыгрыш Единой лиги ВТБ досрочно завершился из-за атаковавшей мир пандемии.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

- Майских праздников у команды не было. Мы работали и готовились к своему празднику – к выступлению в плей-офф. Плей-офф – это такая стадия в конце сезона, когда все команды, как говорится, наслаждаются баскетболом, напряжением и борьбой.

Надежда на успех

Отметим, что последний раз «Парма» встречалась с петербуржцами на домашнем паркете меньше месяца назад – 14 апреля. И тогда в УДС «Молот» при мощнейшей поддержке трибун пермякам удалось одержать сенсационную победу над лидером турнира – 78:76. А это значит, что пермскую команду точно не следует заранее списывать со счетов. Может, повезёт и в этот раз?

«Зенит – сильная команда с хорошим тренером и составом. Хотя в играх регулярного сезона нам удавалось неплохо им противостоять. Будет тяжело. Всё же эта команда – лидер Единой лиги ВТБ. Также «Зениту» едва не удалось попасть в «финал четырёх» Евролиги (самого престижного европейского баскетбольного турнира – ред.)», - поделился ожиданиями от игры главный тренер «Пармы».

А первая игра «Пармы» и «Зенита» в Санкт-Петербурге в сезоне, прошедшая 15 марта 2021 года, завершилась с пятиочковым преимуществом петербуржцев - 89:84. Притом, клуб Хавьера Паскуаля полностью проиграл «Парме» финальный отрезок игры.

«Парма» — резкая, цепкая и очень хорошая команда. Мы не должны недооценивать их. Они приедут сюда, чтобы биться, поэтому мы должны быть готовы ко всему. Мы должны подойти к серии с таким же настроем, с каким боролись в недавних матчах Евролиги с «Барселоной», - поделился ожиданиями от встречи форвард «Зенита» Алекс Пойтресс.

Всего в текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал 20 побед и проиграл лишь четыре встречи, единолично застолбив за собой первое место «регулярки». А наставник команды – Хавьер Паскуаль – был признан тренером года лиги.

Необязательные потери

Однако к историческому выступлению в плей-офф пермская команда подошла не без потерь. К сожалению, до конца сезона из состава выбыли защитник и лучший снайпер «Пармы» Адас Юшкявичус и опытный американский защитник Лоренцо Уильямс.

«Травмы у них такие, что восстановление займёт 1,5-2 месяца. Поэтому в плей-офф будем сражаться без них. Несмотря на потери, мы готовимся и надеемся дать бой лидерам чемпионата», - рассказал Казис Максвитис.

В завершенном регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Адас Юшкявичус стал самым результативным игроком «Пармы», в среднем набирая по 13,3 очков за игру.

Отметим, в параллельных встречах 1/4 финала Единой лиги ВТБ между собой сыграют «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и подмосковные «Химки», польская «Зелена Гура» и казанский УНИКС, а также московский ЦСКА и «Нижний Новгород» (все – 0+). Если наш клуб пройдёт в полуфинал, то встретится именно с представителем последней пары.