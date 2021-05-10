Коронавирус в Перми, последние новости на 11 мая 2021 года: число выздоровевших от COVID-19 превысило 50 тысяч человек

Но продолжать носить маски все равно нужно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 11 мая 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 55 437 человек.

- За минувшие сутки в регионе было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19, - сообщили в краевом оперштабе. - 30 человек проходят лечение в больницах, 67 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 39 мужчин, 58 – женщин и четверо детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – пять человек, от 30 до 49 лет – 33 человека, 34 в возрасте 50-64 и 21 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые случаи были выявлены в 16 территориях Пермского края. В региональной столице COVID-19 диагностировали у 46 человек, в Пермском муниципальном районе у 20, в Соликамском городском округе у 10.

В Березниках и Кунгуре заболели по четыре человека, в Большесосновском муниципальном районе и Уинском муниципальном округе по два.

Еще в девяти территориях Прикамья заразились по одному жителю – в Чайковском, Кизеле, Нытвенском, Чернушинском, Суксунском и Лысьвенском городских и Березовском, Карагайском и Бардымском муниципальных округах.

С начала пандемии общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 50 074 человека. За минувшую неделю списались с больничного 575 пациентов.