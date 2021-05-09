Коронавирус в Перми, последние новости на 10 мая 2021 года: число заболевших COVID-19 перевалило за 55 тысяч

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число заболевших COVID-19 в Пермском крае на утро 10 мая составляет 55 340. За минувшие сутки коронавирус выявили у 98 человек.

В числе 98 новых инфицированных 35 мужчин, 63 – женщины, среди заболевших 3 детей. 39 человек проходят лечение в больницах, 59 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Заболевшим назначили соответствующее лечение.

Новые заболевшие выявлены в 14 территориях Пермского края.

Традиционно больше всех заболевших в Перми - 69 человек. По 4 случая коронавируса обнаружено в Пермском районе, Краснокамске и Лысьве. В Чайковском, Добрянке и в Куеде COVID-19 инфицированы по 3 человека. Два случая коронавируса выявлено в Очерском городском округе, по одному – в Березниках, Кунгуре, Нытвенском и Суксунском городских округах, Карагайском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе.

Фото: оперштаб

Накануне в Прикамье доставили еще 33 700 комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавируса.

По данным Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 181 835 жителей. Из них 125 439 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.