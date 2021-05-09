«Праздник со слезами на глазах». 20 самых ярких фотографий с парада в честь Дня Победы в Перми 2021

Завершилось мероприятие традиционным прохождением оркестра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Празднование 9 мая в Перми началось с возложения венков и цветов к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. В церемонии приняли участие ветераны и губернатор Дмитрий Махонин, а также волонтеры-юноармейцы. Также к мемориалу пришли пермяки с цветами и портретами своих родных.Участники почтили память воинов минутой молчания, а после прозвучал салют из стрелкового оружия.

Возложения венков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гвардейцы, десантники, ветераны и простые горожане сделали памятные праздничные селфи возле мемориала, а после мероприятие переместилось на территории бывшего Военного авиационного технического училища. В этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, парад Победы решили провести именно там, а не на Октябрьской площади.

Памятное фото у мемориала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед началом торжественного прохождения войск со словами благодарности к ветеранам выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона от всей души поздравил героев войны с Днем Великой Победы и заявил, что 9 мая – самый главный и самый священный праздник для нашей страны, который уже 76 лет объединяет все поколения, вызывая самые искренние чувства – гордости и благодарности, радости и скорби.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Присутствующие почтили минутой молчания память героев, погибших в Великой Отечественной войне, и началось торжественное прохождение войск.

Командующий парадом генерал-майор Николай Братухин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минута молчания - дань памяти погибшим в годы войны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В параде приняли участие кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина и Пермской кадетской школы №1 им. генералиссимуса Александра Суворова, военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, войсковой части №88503, курсанты Института ФСИН России, сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю, Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Главного управления МВД по Пермскому краю, сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №34 МЧС России, представители Юнармии, знаменные и линейные группы.

Рота барабанщиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Форма на военных должна выглядеть безупречно. Данное фото - пример тому, как тщательно участники парада готовятся к мероприятию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Герой войны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куда же без прекрасных дам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники военно-патриотического движения «Юнармия» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мероприятие прошло без широкого круга зрителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти две тысячи человек приняли участие в сегодняшнем параде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После пеших колонн по плацу прошла военная техника.

БТР Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Броневик Росгвардии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Советская зенитная самоходная установка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершился парад традиционным прохождением оркестра. После чего ветеранов посадили в заранее приготовленные автобусы и увезли по домам.

Два поколения на одном фото Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всем героям войны дарили цветы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На лице у ветеранов - "улыбка победы" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздник со слезами на глазах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но на этом празднование Дня Победы не закончилось, а переместилось на улицы города. Кульминацией праздника станет 15-минутный фейерверк, который запустят 9 мая в 23.00 с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. О том, как пермяки отмечали 9 мая на набережной Камы и на улицах города, смотрите в нашем репортаже.