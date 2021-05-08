Коронавирус в Перми, последние новости на 9 мая 2021 года: с опасной инфекцией госпитализировали 14 человек

Больше всего заболевших в Перми – 66 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 95 жителей. Из них 14 человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно. Среди заболевших 9 детей.

В Роспотребнадзоре сообщают, что самое большее число заболевших – 23 человека, в возрасте от 50 до 64 лет. Также коронавирус выявили у 22 жителей региона в возрасте от 15 до 29 лет. Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае достигло 55 242.

Скончались за сутки 9 пациентов с коронавирусом, на лечении в больничных палатах остаются 599 человек, 46 из них на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: Оперштаб.

Коронавирусная инфекция была обнаружена в 18 территориях за сутки. Больше всего заболевших в Перми – 66 человек. В 4 территориях трое заболевших: Пермский район, Чернушинский, Чусовской и Красновишерский округа.

По 2 случая в Большесосновском районе, Березниках, Сивинском и Александровском округах.

По одному заболевшему в 9 территориях. Это Губаха, Кунгур, Верещагинский, Суксунский, Лысьвенский, Соликамский, Осинский, чердынский округа, а также Кунгурский район.