В Перми известный IT-предприниматель Антон Немкин планирует создать «Цифровую долину»

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, известный IT-предприниматель Антон Немкин представил в Перми новый проект. Фото: Петр Королев.

В Перми прошла встреча, которая в будущем может стать еще большим толчком в развитии IT-индустрии в регионе. В ней приняли участие член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, известный IT-предприниматель Антон Немкин и представители сферы информационных технологий Перми. На встрече обсуждали создание «Цифровой долины Прикамья», а также участники рассказали о проблемах.

Подобный проект Антоном Немкиным был создан в Сочи. «Цифровая долина» стала центром работы специалистов, предпринимателей, инвесторов. В нем приняли участие научные институты и органы власти для поиска и развития лучших IT-проектов.

Создание еще одной «Цифровой долины», уже в Прикамье, не случайно. В регионе уже есть прекрасная база для реализации этого проекта и огромный потенциал.

Антон Немкин планирует создать «Цифровую долину Прикамья». Фото: Петр Королев.

- По федеральным оценкам, Пермский край находится в десятке лидеров по цифровой трансформации, - говорит Антон Немкин. - Вузы региона готовят квалифицированные кадры. Здесь работает большое количество IT-компаний, разрабатывающих интересные продукты, которые востребованы, в том числе, на международном рынке. Поэтому я считаю, что у Прикамья большой потенциал и он уже раскрывается.

В первую очередь реализация этого проекта продолжит развитие IT-отрасли и экономики региона в целом. Цифровизация станет неотъемлемой частью жизни во всех сферах и повысит ее качество.

«Цифровая долина Прикамья» станет сообществом и посредником между лучшими IT-проектами, предпринимателями и органами исполнительной власти. Основной ее задачей станет - совершенствование правового регулирования.

Уже сейчас разрабатывается решение, которое работает в сфере дистанционного мониторинга состояния здоровья. Разработка позволит расширить возможности его применения в телемедицине, в том числе в государственной.

- На площадке «Цифровой долины Прикамья» планируем собирать экспертов, чтобы вырабатывать конкретные предложения, которые дальше будем продвигать не только на региональном, но и на федеральном уровне, - сообщил Антон Немкин.

Также он рассказал, что рассматривается вопрос создания экспериментального правового режима, он необходим для таких IT-продуктов, которые не вписываются в существующее законодательство.

Пермские предприниматели задавали вопросы о перспективах развития IT-отрасли, звучали частные вопросы, касающиеся конкретных примеров ведения бизнеса.

- Считаю, что встречи с IT-сообществом – очень хорошая идея, нужно чаще встречаться, - говорит Антон Немкин. - Да, у нас есть технопарки, сообщество достаточно развито, но всегда есть куда расти. И чем больше у нас будет появляться таких пространств, как «Цифровая долина», тем лучше, будет возможность вывести Пермский край на еще более высокие позиции».