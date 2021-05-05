Как отдохнуть на курорте и вернуть назад деньги

Каскадная лестница в Железноводске - одна из самых длинных в России. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Несколько кликов мышкой и пара дней ожидания - еще никогда мне не удавалось так легко получить солидную сумму денег. А все просто - мне вернули 20 процентов от стоимости путевки в санаторий.

Железноводск вместо Карловых Вар

«А не махнуть ли на Кавказ?» - эта мысль пришла к нам с мужем как-то спонтанно. После холодной уральской зимы хотелось тепла и солнца. И мы решили поймать сразу нескольких зайцев - отдохнуть на курорте, подлечиться и посмотреть еще не виданные нами места. Выбор пал на Железноводск - небольшой курортный городок в районе Кавказских Минеральных Вод. На 25 тысяч жителей там более 20 санаториев.

В Кавминводах удается и отдохнуть, и посмотреть достопримечательности Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- В Кавминводах сейчас все санатории предоставляют кэшбэк. У вас есть карта «Мир»? - поинтересовалась менеджер в турфирме, где мы оформляли путевку.

Карты «Мир» есть теперь, по-моему, у каждого второго. А если и нет - оформить ее не проблема. Только стоит позаботиться об этом заранее, так как от момента заказа до получения карты проходит несколько дней. За это время можно упустить недорогие номера в санаториях на нужный вам срок. Их этой весной разбирают очень быстро. И тому несколько причин.

Во-первых, закрыто большинство зарубежных направлений, куда привыкли летать на отдых россияне. А уж после закрытия Турции выбор места для отпуска сократился до предела. Во-вторых, сказался эффект отложенного спроса. Те, кто не смогли съездить отдохнуть в прошлом году, перенесли отпуск на этот год. К тому же деньги за путевки, купленные в 2020 году, большинство туроператоров не возвращали, а «замораживали» на счетах клиентов, обещая переоформить их на 2021 год.

- Собиралась в прошлом году в Чехию, но из-за короновируса поездку пришлось отменить, - уже в санатории рассказала одна из отдыхающих. - Вот турфирма мне и заменила путевку в Карловы Вары на Железноводск. А сын до сих пор не может отправиться в путешествие, так и сидит с ваучером.

Как работает кэшбэк?

Обычно при бронировании путевки достаточно оплатить 10 процентов ее стоимости. А полностью расплатиться уже по приезде в санаторий. Но, если хотите получить кэшбэк, такой номер не пройдет.

Здесь алгоритм таков:

1. Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы «Мир» - сайт privetmir.ru/rostourism/register. Надо указать номер своего телефона и номер карты.

2. Оплатить с помощью карты полную стоимость путевки.

3. Подождать не более пяти рабочих дней. И, собственно говоря, все.

У меня СМС-ка с сообщением о приходе денег на карту звякнула на третий день после оплаты путевки. Из 80 тысяч, заплаченных за 12-дневный курс на двоих, вернулось 16. Приятно.

По правилам, возвращается 20 процентов от суммы, потраченной на отдых в России, но не более 20 тысяч на одну карту за один раз. Причем пользоваться кэшбэком можно сколько хотите. Если ваш отпуск поделен на две части, то с обеих поездок вы можете вернуть свои 20 процентов. Ездите отдыхать каждый месяц - получайте кэшбэк каждый раз, при условии, что ваши поездки продлятся не менее двух ночей. Возвращаются деньги за купленный тур или за проживание в отелях, внесенных в Федеральный перечень туристских объектов.

Ранее сообщалось, что кешбэк будут начислять за туристические поездки, оплаченные с 18 марта по 15 июня 2021 года, при этом тур должен завершиться до конца июня. Но сейчас правительство решает - не продлить ли программу кэшбэка до конца года.

Выгоднее ли ехать в Кавминводы дикарем?

Цены в санаториях Железноводска в апреле в среднем составляли от 2500 до 4000 рублей на человека за ночь. Это с трехразовым питанием и лечением. К тому же не забываем про 20-процентный кэшбек.

Можно отправиться на Кавказ и дикарем - то есть найти жилье на месте. Посредники предлагают однокомнатные квартиры от 1200 до 1500 рублей в сутки. Но это в апреле - начале мая. Они не скрывают, что ближе к лету цены будут расти. Кафе и ресторанов в Железноводске немного. Средний чек там – 500 - 1000 рублей на человека. В жилых районах есть недорогие столовые, где можно поесть и на 250 - 300 рублей. Есть, конечно, возможность покупать продукты и готовить дома, но в отпуске как-то не очень интересно стоять у плиты.

Пить минеральную воду в Железноводске, как и в других курортных городах Кавминвод, можно бесплатно. Для этого просто надо подойти к павильону питьевого бювета и налить себе воды из крана с минералкой.

Поездки по Кавказу

Железноводск - город милый и уютный. Но провести в нем весь отпуск будет скучновато. Поэтому стоит запланировать экскурсии в соседние города - Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки или подальше в горы - к Эльбрусу, на Домбай или Архыз.

Местное бюро путешествий предлагает автобусные экскурсии по городам Кавминвод за 550 - 600 рублей, а на горные курорты - за 1200 - 1400 рублей с человека. При этом в Пятигорск можно съездить самостоятельно - из Железноводска каждые 15 - 20 минут туда ходят маршрутки. Стоимость билета - 40 - 45 рублей.

В Пятигорске сохранился домик, в котором прожил последние два месяца своей жизни Михаил Лермонтов. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Пять вещей, которые надо сделать в Железноводске

1. Выпить минеральной воды. Основные два источника расположены в Курортном парке. Это Славяновский и Смирновский бюветы. В одном из них из кранов бежит минеральная вода температурой 54 градусов, в другом - 37 градусов. Воду не подогревают, это ее естественная температура. Открываются бюветы в семь утра, и в это время по аллеям Курортного парка идут прямо-таки колонны отдыхающих - «водяное общество», как называл их Лермонтов, неоднократно бывавший в Железноводске.

2. Подняться или спуститься по Каскадной лестнице - это одна из самых длинных лестниц на юге России, она насчитывает более 600 ступенек. На каждой лестничной площадке есть изображение медной кружки с количеством калорий, которые удастся скинуть, поднявшись с самого низа на эту ступеньку.

3. Пройти по терренкуру - это дорожка для прогулок по пересеченной местности. Вокруг горы Железной проложены три дорожки разной длины и разной сложности. Самый популярный терренкур длиной 3600 метров, он выложен плиткой, на нем совсем небольшие подъемы и спуски. Самый сложный и крутой имеет в длину более 8 километров.

4.Полюбоваться лазерным шоу фонтана в Курортном парке. Каждый вечер в 19 часов «танцующие» струи фонтана окрашиваются в разные цвета, представляя завораживающее зрелище.

5. Покрутить Яйцо желаний. На подходе к Курортному парку стоит гранитная скульптура - яйцо с вырезанными знаками Зодиака. Считается, что если загадать желание и повернуть это яйцо вокруг своей оси, то загаданное исполнится. Надо сказать, что сделать это не так-то просто - для вращения яйца надо приложить большие усилия.