Коронавирус в Перми, последние новости на 22 мая 2021 года: в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»

Заболевшие коронавирусом есть в каждой территории Пермского края Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми и Пермском крае. Последние новости на утро 22 мая 2021 года: в регион поставили 1 560 доз вакцины от COVID-19 «КовиВак». Ее разработали на основе инактивированного вируса Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской Академии наук.

В краевом минздраве отмечают, что вакцина официально зарегистрирована в России и рекомендована для профилактики COVID-19. «КовиВак» также является двухкомпонентной вакциной, но вводить ее необходимо с интервалом в 14 дней.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заболели 99 жителей Пермского края. Из них 39 - мужчины, 60 - женщины, также среди заболевших 3 детей

- 27 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 16 территориях региона. Традиционно больше всего заболевших выявлено в Перми - 69 человек. На втором месте с семью инфицированными Березники. На третьем месте Кизел и Нытва. В каждом из этих муниципалитетов заболели по три человека.

В Пермском районе, Добрянке, Краснокамске, Лысьве и Осе - по 2 жителя с COVID-19. По одному заболевшему зафиксировано в семи территориях Пермского края - это Чайковский, Александровский, Еловский, Кишертский муниципальные округа, а также Красновишерский, Соликамский и Чусовской городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на утро 22 мая выявлено 56 497 жителей с коронавирусной инфекцией.