Коронавирус в Перми, последние новости на 5 мая 2021 года: в «красные зоны» доставили лекарство, которое помогает справляться с цитокиновым штормом

Врачи уже начали применять препарат для больных с COVID-19 с осложненными формами заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 5 мая 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 54 856 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19.

- 13 человек проходят лечение в больницах, 87 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в региональном Минздраве. - Среди 100 новых инфицированных 42 мужчины, 58 – женщин и шесть детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 7 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 34 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 13 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 62, - сообщили в краевом оперштабе. - В Краснокамском городском округе инфекция диагностирована у девяти человек. В Нытвенском и Соликамском округах выявлено по шесть человек с COVID-19, в Чусовском округе – пять, в Добрянском – четыре. В Лысьвенском округе за сутки прибавилось два случая заражения вирусом.

По одному заболевшему зафиксировано в шести территориях Пермского края. Это Пермский район, Березники, Частинский, Сивинский, Оханский и Карагайский округа.

4 мая в краевом минздраве сообщили, что в «красные зоны» в Пермском крае доставили препарат от коронавируса на общую сумму 69 миллионов рублей. 1600 упаковок лекарственного препарата «Олокизумаб» (Артлегия) предоставлены его изготовителем «Р-фарм» в рамках благотворительности. Поступившая партия рассчитана на лечение 1600 человек.

По данным клинических испытаний, это лекарство эффективно при тяжелых и среднетяжелых формах протекания коронавирусной инфекции. Специфическая терапия позволяет врачам справиться с цитокиновым штормом, либо предупредить его начало.

- Идеального лекарства от ковида, к сожалению, еще не создали. И этот препарат рекомендован далеко не всем, но в ряде случаев позволяет предупредить возможные осложнения и помогает пациентам быстрее выздороветь, - уточняет начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева.

Врачи начали применять препарат при оказании помощи больным COVID-19 с осложненными формами заболевания.