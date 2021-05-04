«Сотовая связь, льготы и проездные». С какими просьбами обращались пермяки в Региональную общественную приемную

Традиционный прием провели секретарь краевого отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. Фото: Петр Королев.

29 апреля, в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пермском крае состоялся традиционный прием граждан.

С пермяками, которые обратились в приемную по своим насущным вопросам, общался секретарь краевого отделения партии, депутат краевого Законодательного собрания Вячеслав Григорьев. В качестве эксперта в области цифровизации и информационных технологий на встрече присутствовал член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

- Личное общение с гражданами – это самый эффективный способ погрузиться в волнующие их проблемы, заниматься их решением здесь и сейчас, - уверен Антон Немкин. - Только получая «наказы» непосредственно от людей можно сформировать программу действий, которая будет реально востребована людьми.

Обеспечить доступ в интернет

Основные вопросы, которые поднимались на этой встрече: это работа сферы ЖКХ, предоставление различных субсидий, льгот и компенсаций. Но, пожалуй, самой насущной стала проблема доступности мобильной связи и Интернета.

- В прошлом году из-за нерентабельности в нашем поселке демонтировали стационарные телефонные сети, - обратился житель поселка Мыс Чусовского городского округа Андрей Шапошников. - А вот сотовую связь взамен не обеспечили. И теперь жители практически отрезаны от мира – нет возможности вызвать экстренные службы, а ведь в поселке живут в основном люди старшего поколения. Проблема и со стабильным интернетом: доступа нет даже в Мысовской среднеобразовательной школе. Аналогичные проблемы и у соседней деревни Бобровка.

По вопросу, с которыми обратился житель поселка Мыс, уже прошли переговоры с Министерством информационного развития и связи Пермского края. Планируется, что до конца мая эта проблема будет решена: доступ к интернету в Мысовской средней школе будет обеспечен, получат интернет и все остальные жители поселка Мыс.

- А мы просим оказать содействие в установке вышки связи в районе остановки общественного транспорта «Свинокомплекс» Орджоникидзевского района Перми, - обратилась в приемную пермячка Светлана Меньшикова.

- Чтобы решить проблемы со связью, необходимо обратиться к оператору сотовой связи, написать заявление, - пояснил Антон Немкин. - Специалисты выезжают, замеряют сигналы, принимают решение об установлении дополнительной вышки. Конечно, у них есть свой календарь расширения сети, в приоритете населенные пункты с наибольшим количеством жителей. Поэтому где-то установка занимает месяц, где-то полгода, зависит от конкретного места. Но этот вопрос решаем, необходимо только приложить усилия.

Напомним, министерство информационного развития и связи Пермского края реализует региональный проект «Развитие информационного общества». За два года доступ к связи получили почти 19,8 тысяч жителей 48 населенных пунктов.

В 2021 году реализация проекта будет продолжена. За два года базовые станции появятся в 62 населенных пунктах Пермского края численностью от 100 жителей. Свыше 15 тысяч жителей региона получат доступ к сотовой связи.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионе будут установлены станции сотовой связи в населенных пунктах от 100 до 500 человек. Только в этом году компания «Ростелеком» проведет связь в 17 населенных пунктах.

Таким образом, в ближайшие три года в Пермском крае все населенные пункты численностью от 250 до двух тысяч человек будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом.

Помочь в сборе документов

Но не только доступ к интернету, но и другие важные вопросы задавали граждане. К примеру, интересовались перспективой введения безлимитного льготного проездного билета для пенсионеров.

- А я знаю о своем праве на получение компенсации на оплату расходов за капитальный ремонт в размере 100%, но не могу им воспользоваться, - объяснил 87-летний пенсионер из Перми. – Я приходил в районный отдел Министерства социального развития, где мне дали список документов, необходимых для оформления субсидии, но в силу своего возраста я просто не в состоянии все их собрать.

- Перед тем, как с Вами встретиться, мы ознакомились с этим вопросом, - подчеркнул Вячеслав Григорьев. – Так как льгота носит заявительный характер, мы с помощниками поможем Вам все сделать. Чтобы собрать и оформить все документы, предоставим автомобиль. Один раз съездите, подадите этот пакет и получите компенсацию. Уже завтра на Вас выйдем, чтобы договориться о точной дате.

Также на встрече прозвучали обращения от пенсионеров, у которых по различным причинам списываются деньги с личных счетов. Обсудили, как сформировать условия или настроить информационную систему таким образом, чтобы автоматические списания с личных счетов и карт пенсионеров блокировались.

- Вопрос очень важный, и мы займемся его тщательной проработкой, - резюмировал Антон Немкин.

Обратиться к депутатам могут не только пермяки, но и жители со всех территорий Прикамья: региональная приемная одной из первых в стране начала принимать заявителей дистанционно, используя мессенджеры.