Коронавирус в Перми, последние новости на 4 мая 2021 года: вновь заболевшие обнаружены в 23 территориях

Прививку от коронавируса сделали 176 248 жителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 4 мая общее число инфицированных коронавирусом достигло 54 756. За минувшие сутки было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19: 16 человек проходит лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому.

В числе 103 новых инфицированных семеро детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 25 человек, 34 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет

Вновь заболевшие обнаружены в 23 территориях региона. В Перми выявлено 42 случая COVID-19, в Пермском районе - 12. В Соликамском округе 8 человек заболели коронавирусом. В Чайковском и Лысьвенском округах инфицированы по 6 пациентов, в Кизеле – 4, в Юсьвенском округе - 3.

По 2 заболевших COVID-19 выявлено в 6 муниципалитетах: Суксунском, Чусовском, Горнозаводском и Чердынском округах, а также в Губахе и Кунгуре.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 55 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 49518 жителей. На лечении в больнице остается 627 человек, из них 49 на аппаратах ИВЛ.

884 человека находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за сутки еще 10 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2191 летальный исход от ковида.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, на 4 мая прививку от коронавируса сделали 176 248 жителей. Из них 107 557 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Всего на территорию Пермского края поступило 188 292 комплекта вакцины от коронавирусной инфекции. Массовую вакцинацию населения проводят 55 медицинских организаций.