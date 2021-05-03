В Перми открылся сезон речных прогулок на «трамвайчиках» и больших теплоходах

"Трамвайчики" уже начали ходить по Каме Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пришла теплая погода, и уже можно прокатиться на теплоходе по Каме. Речные прогулки на "трамвайчиках" продолжительностью в полтора часа начинаются от Речного вокзала. На теплоходе «Москва-42» рейсы проходят в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, на теплоходе «Алмаз» в 11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40, «Москва-210» - в 12.20, 14.20, 16.20, 18.20.

В случае плохой погоды можно спрятаться в закрытом салоне и глядеть на проплывающие мимо берега через иллюминаторы. На теплоходах работает буфет.

Билеты для взрослых на прогулки с 11.00 до 17.00 стоят 420 рублей, после 17.00 - 500 рублей. Для людей старше 60 лет – 280 рублей, для детей от 3 до 11 лет - 170 рублей, до 3 лет – бесплатно. Билеты можно купить в кассах на Перми 1.

С 14 мая начнутся вечерние 3-часовые прогулки на теплоходе «Москва 42» с шоу-программой и дискотекой в духе 80-90-х годов. Начало в 21.00. Стоимость билета - 950 рублей.

А длинные, 4-часовые прогулки на больших трехпалубных теплоходах — «Н. В. Гоголь» и «Козьма Минин» начнутся с 20 мая. В будни они будут проходить с 19.00 до 23.00, в выходные с 17.00 до 21.00. Рейсы состоятся 20, 25 мая, 2, 12, 17, 19, 20, 27 июня,2, 13, 18, 29, 30 июля, 8, 15, 21, 28 и 31 августа.

Стоимость билета 1000 рублей, для детей от 3 до 11 лет – 550 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

- Навигация по пригородным водным маршрутам в этом году начнется после майских праздников,- сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Речь идет о маршрутах «Сылва – Троица – Сылва», «Пермь – Заречный – Пермь», «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды», «Березники – Быстрая – Березники».

Рейсы по маршруту Пермь - Заречный будут проходить с 8 мая до 10 сентября.