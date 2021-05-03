Жара или заморозки? Какой будет погода в Перми в мае 2021

Погода в мае ожидается теплее нормы Фото: архив "КП"

«Не месяц май», - часто говорим мы, имея в виду, что на улице холодно. Но и в мае в Перми не всегда тепло. Этот месяц способен и на летнюю жару, и на заморозки. Каким станет май-2021? Синоптики портала «Метеролог и я» сделали долгосрочный прогноз погоды.

По их данным, в мае в Пермском крае будет достаточно тепло - температура воздуха превысит климатическую норму на один – полтора градуса. Количество осадков в среднем за месяц ожидается в пределах климатической нормы, но в начале месяца синоптики прогнозируют дождливую погоду.

- В первой декаде мая через Европейскую территорию России пройдут несколько циклонов, что обусловит в Пермском крае преимущественно дождливую погоду с температурой воздуха в среднем около климатической нормы, - отмечают метеорологи.

Что такое климатическая норма? По данным наблюдений за 1981-2010 годы, средняя температура воздуха в Перми в мае составляет +10,8°, количество осадков - 59 мм, а в Пермском крае средняя температура мая чуть ниже – плюс 9,9°C, средняя сумма осадков – 49 мм. Вот на эти цифры и надо ориентироваться.

Самым теплым днем первой декады станет 4 мая – днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. При этом ожидается сильный ветер, с порывами до 21 метра в секунду. Затем похолодает, но к концу декады днем вновь потеплеет до +20°.

Вторая декада ожидается более сухой и теплой, температура выше средней на один–два градуса. Еще теплее станет в конце мая, осадков будет мало, а температура воздуха будет на два градуса выше нормы.