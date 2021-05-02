. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 3 мая 2021 года: в Пермский край доставили еще 3 600 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 102 новых случая заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 653. В числе 102 новых инфицированных 45 пациентов мужского пола, 57 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 30 человек, 32 в возрасте 50-64 и 26 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Как сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции, в Пермский край доставили еще 3 600 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19. Они уже распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.

На начало мая в регионе для записи на вакцинацию от коронавируса доступны более 33 тысяч слотов.

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 176 172 жителя.

Вакцинация в регионе проводится на добровольной основе. Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний.