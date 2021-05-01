Коронавирус в Перми, последние новости на 2 мая 2021 года: количество заболевших COVID-19 приближается к 55 тысячам

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья Фото: архив "КП"

По данным на утро 2 мая 2021 года количество заболевших COVID-19 в Пермском крае составляет 54 551.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 101 новый случай заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, 21 человек проходит лечение в больницах, 80 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 101 нового инфицированного 44 пациента мужского пола, 57 – женского, среди заболевших 8 детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен. - сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 17 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в Перми – 73 человека. На втором месте Березники, где коронавирус диагностирован у 6 человек. Третье место занял Чайковский, в котором обнаружено 5 жителей с COVID-19.

По 2 заболевших - в Карагайском муниципальном округе, Пермском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе.

По одному инфицированному выявлено в одиннадцати территориях: Бардымский муниципальный округ, Большесосновский муниципальный район, Губаха, а также Верещагинский, Добрянский, Красновишерский, Краснокамский, Нытвенский, Оханский, Соликамский и Чернушинский городские округа. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

Накануне Главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков в студии Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил на вопросы журналистов и слушателей о том, как в регионе проходит вакцинация от коронавирусной инфекции и почему прививки нужно делать именно сейчас. Ответы на самые важные и актуальные вопросы читайте в нашем материале.