«Нет кривым зубам!» Врачи-ортодонты рекомендуют исправлять прикус в детском возрасте

Врач-ортодонт клиники Оксана Царькова. Фото: «Астра-мед»

Какую диагностику проводит врач перед установкой брекетов? Почему исправить прикус возможно и взрослому? Какие существуют самые современные методы исправления прикуса? Об этом рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» 96.6 FM генеральный директор центра стоматологии и имплантологии «Астра- мед» Ирина Кузнецова

В каком возрасте ребенка лучше впервые показать врачу-ортодонту?

- Стоматологи рекомендуют появиться на консультации ортодонта первый раз в 3-5 лет. В этом возрасте происходит формирование молочных зубов, постоянных еще нет. Важно убедиться, что все идет в соответствии с возрастным развитием. Напомню, первый зуб в норме у ребенка прорезывается снизу в 5-6 месяцев . Все остальные - у всех детей по- разному. Кому-то врач может назначить ОПТГ (ортопантомограмма-панорамный снимок зубов и челюсти - Ред.) или КТ челюстей. Снимок нужен, чтобы оценить, насколько правильно идет закладка зубов у ребенка, и на ранней стадии обнаружить какие-то патологии.

У подростков часто улыбка - это повод для комплексов. Можете исправить любой случай?

-Конечно. У нас в «Центре стоматологии и имплантологии Астра- мед» работает замечательный доктор, кандидат медицинских наук ,преподаватель Пермского медуниверситета Оксана Александровна Царькова. Умная, добрая, открытая к детям, подростки её обожают. Если вы еще не выбрали врача - ортодонта, то вам к нам. Первая консультация стоит 850 р, 3D-диагностика от 2100 -2500 р.

Никогда не поздно заняться исправлением прикуса. Это может стать причиной головных болей, сколиоза и других заболеваний, потому что все в нашем организме взаимосвязано. Я люблю приводить в пример фотографию Тома Круза, если бы вы видели его до исправления прикуса! Карьера в кино ему была заказана, если бы не работа ортодонтов.

К нам приходят с самыми разными случаями и дети, и подростки, и взрослые. Самая возрастная пациентка клиники «Астра-мед» – репетитор английского, ей было уже 70 лет. Женщине нужна была безупречная дикция и правильное произношение, она ходила с брекетами три года. Все исправили, результатом очень довольна.

Какие брекет-системы используете в клинике?

- Несколько лет ставим пациентам брекет-системы американского производителя «Damon». Эта, на мой взгляд, самая современная система, показывает лучшие результаты. При ней, если пациент тщательно чистит зубы и соблюдает рекомендации, не происходит повреждение эмали зубов.

Какую диагностику нужно провести перед установкой брекет- системы?

- Диагностика - это основное, это фундамент. Это обязательный снимок в 3D пространстве, а также цефалометрия. Не делайте снимок где-то в другом месте, лучше сделать в «Астра-меде», сразу же все в одном месте.

Для чего 3D снимок? Чтобы составить грамотный и четкий план лечения, учитывая особенности развития челюстей. Чтобы потом правильно установить брекеты. Многие думают: «А что такого, взял и приклеил железяки». Пациент не видит скрытой части работы доктора. После снимка начинается длительный этап для врача. Разрабатывается и рисуется целая схема, чтобы правильно сделать коррекцию.

Фото: «Астра-мед»

У многих ассоциации с брекетами, как с жутко неудобными железяками во рту, которые долгие годы нужно носить, прежде чем достичь голливудской улыбки. Неудобно есть, спать, разговаривать и вообще жить. Наверно, самый часто задаваемый вопрос: «Брекеты – это больно?»

- Фиксация брекет-системы проходит абсолютно безболезненно. Иногда есть дискомфорт в первые недели. Что такое брекет- система? Это маленькие детальки, которые приклеиваются непосредственно на зуб, и металлическая дуга. Ее задача или раздвигать зубы, или, наоборот, если есть большие промежутки между зубами, то сводить зубы. Момент привыкания, в основном, ограничивается неделей. Но потом, когда пациент выходит, он начинает ощущать, как говорят, «движение зубов». Но это пока на уровне ощущений.

Поэтому, если планируете ставить брекеты детям, то советую выбирать время, свободное от уроков, – каникулы летом. Ребенка ничего не будет отвлекать и раздражать. За лето он привыкнет к брекетам и научится за ними ухаживать.

Как нужно ухаживать за брекетами? Как-то по-другому чистить зубы?

-Да, есть специальные щетки, которые используют люди, поставившие брекеты. Меняется образ жизни, привычки. Нужно больше внимания уделять гигиене полости рта, вычищать остатки пищи по нескольку раз в день.

Ответственность за тщательный уход ложиться на пациента. Врач все покажет и объяснит, познакомит со специальной ортодонтической зубной щеткой. Существует множество видов ершиков, которые прочищают межзубные пространства.

Рекомендую всем приобрести ирригатор. Не только тем, кто решил исправить прикус и носит брекеты, но всем. Ирригатор - маленький домашний зубной керхер, который сэкономит вам расходы на стоматолога. Тем, у кого брекеты без него не обойтись. Ведь главная задача, когда вы снимите брекеты через год или два - у всех этот процесс происходит по-разному - сохранить эмаль зуба здоровой, кариес никому не нужен.

Существуют альтернативы брекетам?

Есть люди, которые плохо чистят зубы, особенно, дети. Для них рекомендуем приобрести капы. Техника называется 3D смайл.

Врач сканирует обе челюсти на специальном стоматологическом сканере. Делает 3D модель, по ней изготавливаются капы. В течение всего периода исправления прикуса у пациента есть набор кап, они меняются. Они прозрачны, сделаны из очень прочного материала. Пациент носит их постоянно и днем и ночью. Снимает только во время еды и чистки зубов. В целом, применение кап не нарушает привычный ритм жизни пациентов, и многие окружающие даже и не заметят, что вы исправляете прикус.

Делается промежуточная диагностика. Далее смотрим, как идет динамика исправления, и уже затем даем индивидуальные рекомендации.

Если решили исправить прикус, просто запишитесь в «Астра-мед» на консультацию. Первая консультация проходит не менее часа. Ваши отношения с ортодонтом будут длительные, доверительные и ответственные, и надо на это настроиться. Хороший результат будет в одном случае, когда взаимодействует доктор и пациент.

Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте. Можно также проконсультироваться по телефону 258-34-34 или приехать в клинику ООО «Астра-мед» на улице Пермская, 161. Мы всегда с удовольствием выслушаем и проконсультируем наших пациентов.