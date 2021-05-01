В Перми женщина выстрелила таксисту в голову

Стрелявшую женщину задержли Фото: архив "КП"

Настоящий боевик разыгрался вечером в пятницу, 30 апреля, на территории аэропорта «Большое Савино» в Перми - женщина выстрелила из травматического пистолета 63-летнему таксисту в голову.

Причины произошедшего пока не сообщаются, однако известно, что таксист получил травму губы и от госпитализации отказался, а женщину задержали подоспевшие сотрудники правоохранительных органов и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

UPD: - Пассажир и водитель приехали в Пермь из Нижнего Тагила. На въезде в парковочную зону аэропорта «Большое Савино» между ними возник конфликт - женщину не устроила стоимость поездки. Она решила разрешить его таким образом. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.