. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 1 мая 2021 года: в краевом оперштабе напомнили, какие ограничительные меры продлены в Прикамье до 23 мая.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 77 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 450. В числе 102 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 59 – женского, среди заболевших 7 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 10 человека, от 30 до 49 лет – 26 человек, 36 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции напомнили, какие ограничительные меры продлены в Прикамье до 23 мая.

В частности, ограничения продлены на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий.

Отметим, ношение масок может снизить риски распространения вируса на территории Пермского края, поэтому особо важно использовать средства защиты.