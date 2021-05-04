В Пермь на форум приехали особенные дети и их педагоги со всего края. Фото: Андрей МАТЛИН

- Я подготовил для научно-исследовательского форума работу «10 чудес Пермского края», - говорит пермский пятиклассник Володя Горбулев. – Когда я собирал материал, понял, как много у нас в крае мест, которые стоило бы посмотреть. Одна Кунгурская ледяная пещера чего стоит. Думаю, в наш регион могло бы приезжать больше туристов из других городов и даже стран, мы могли бы показать им много интересного. Главное, их заинтересовать, рассказать об удивительных туристических объектах. Мне очень понравилось что мы, дети, можем помочь развитию Пермского края!

В Перми прошел финал IV краевого научно-исследовательского форума для детей с ограниченными возможностями здоровья «Без преград».

Пермский школьник Володя Горбулев написал работу "10 чудес Пермского края". Фото: Андрей МАТЛИН

«Волонтеры помогли расширить рамки форума»

- В этом году мы постарались помочь расширить рамки форума, - говорит член Молодежного парламента города Перми Сергей Кучеренко. – В его подготовке приняли участие волонтеры их Пермского государственного медицинского университета и регионального отделения движения «Волонтеры Медики». 150 ребят из Пермского края стали финалистами этого научно-практического конкурса. Но на самом деле его участников было гораздо больше. В течение полугода учащиеся готовили свои работы вместе с руководителями-педагогами. На подготовительном этапе волонтеры помогали экспертному сообществу оценивать работы. На финальной части они сопровождают особенных детей, помогают им справляться с испытаниями. Волонтеры помогли организовать мероприятие со всеми необходимыми санитарными требованиями противодействия коронавирусу.

Работа велась в пяти секциях. Фото: Андрей МАТЛИН

На торжественном открытии форума для особенных детей спела Александра Залесных, ученица Общеобразовательной школы-интерната Пермского края, в стенах которого проходила эта конференция.

И вот ребята вместе со своими педагогами расходятся по секциям. Всего их пять: это «начальная школа», «филология (русский язык, литература, иностранный язык)», предметы общественно-научного цикла (история, обществознание, география), математика и информатика, предметы естественно - научного цикла (биология, экология, физика, химия), искусство (музыка, изобразительное искусство, дизайн, мироваяхудожественная культура), спорт, физическая культура, ОБЖ.

Один за другим следуют выступления детей. Их слова внимательно случают другие участники конференции и эксперты. Лучших финалистов наградят памятными подарками.

Организовать форум помогали волонтеры. Фото: Андрей МАТЛИН

«Они все – победители!»

- Но на самом деле они все уже победили, - говорит заведующая сектором по работе с детьми с ограниченными возможностями Министерства образования и науки Пермского края Ирина Каткова. – Этот форум – очень хорошая школа для развития творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. И точно также – для профессионального роста преподавателей, которые помогают особенным ребятам в подготовке проектов. Многим учащимся этот форум поможет в получении качественного образования.

- Мы убедились, что дети заинтересованы в своем развитии, многие говорят, что хотели бы в дальнейшем получить высшее образование, - отметил член Молодежного парламента города Перми Сергей Кучеренко. - Участие в этом форуме – это возможность для них пополнить свое личное портфолио, научиться писать статьи, готовить работы в рамках международных шаблонов. Это очень важно, это хорошая форма обучения особенных детей.