«Решение принимают обычные люди»

Антон Немкин смог сравнить, в каком состоянии находится сквер Гоголя сейчас, и что планируется там сделать.

Парков и скверов в Перми, по официальным данным, насчитывается более ста. Одни – зеленые, ухоженные, с ровными дорожками и удобными скамейками. Другие могут похвастаться разве что высаженными когда-то давно деревьями и кустарниками. И хотя ежегодно в Перми идет работа по благоустройству дворов, скверов и других мест отдыха, все сразу привести в порядок невозможно.

Кто должен принять решение: какие скверы будут преображены в первую очередь? Разумеется, те люди, которые регулярно пользуются этими местами отдыха, то есть жители города. Им предоставлена возможность выбрать те скверы, которые будут обустроены уже в следующем году. На днях в Перми началось всероссийское голосование на единой платформе Минстроя РФ za.gorodsreda.ru за объекты благоустройства на 2022 год. Свой выбор жители могут сделать до 30 мая.

- Очень хорошо, что людям предложено высказать свое мнение, и в процесс составления технического задания тоже привлекают непосредственно жителей, - считает член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор идеи «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

Отметим, голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего в Перми в список для голосования вошли семь мест. В том числе сквер имени Н.В. Гоголя, который находится неподалеку от коммунального моста, на пересечении улиц Окулова и Попова.

Автор проекта преобразования сквера Кристина Мороз предложила сделать его более зеленым и уютным.

- Главной особенностью сада станет живописный ландшафтный дизайн с лабиринтом из низкого кустарника. А в центральной части предлагается установить арт-объект «НОС», к которому будут вести все тропы сада, - рассказала Кристина Мороз.

По словам Кристины Мороз, при разработке концепции благоустройства сквера шло активное взаимодействие с жителями, спрашивалось их мнения и пожелания. В сквере им. Гоголя активисты предложили сделать более высокое ограждение, установить стойки с мешочками для владельцев собак и столики для желающих поиграть в шахматы или домино.

Пройдя по скверу, Антон Немкин смог сравнить, в каком состоянии находится он сейчас, и что планируется там сделать. А затем принял участие во встрече проектировщика с пермяками.

- Архитектор продемонстрировала проект, и сразу же последовали конкретные вопросы от жителей, - рассказал Антон Немкин. - Организуется живой диалог непосредственно с людьми, которые будут использовать эту территорию, и уже вносятся какие-то коррективы. Я считаю, что голосование – это положительная инициатива, позволяющая жителям участвовать в происходящих изменениях к лучшему.

В итоге было принято решение сделать тихий сквер для повседневного отдыха горожан: обустроить пешеходные дорожки, и детские площадки, установить лавочки и урны, освещение. А также предусмотрено создание «тропы Гоголя», где у жителей и гостей Прикамья появится возможностьпо QR-коду прочитать о произведениях Николая Васильевича Гоголя.

Проект уже получил одобрение жителей близлежащих микрорайонов.

- Очень хочется, чтобы этого уголок рядом с великолепным видом на Каму тоже был обустроен, - считает председатель ТОС «Средняя Курья» Наталья Кокаровцева.

Также в числе объектов, которые могут благоустроить в будущем году, - сквер у здания по улице Советской Армии, 4, сквер Победителей в Свердловском районе, сквер по улице Макаренко, сквер у клуба им. Кирова, сквер им. Морозова в Орджоникидзевском районе, а также сквер «Мемориал Победы» в поселке Новые Ляды.

Если вы хотите проголосовать за благоустройство того или иного сквера, для этого надо зайти на единую платформу Минстроя РФ za.gorodsreda.ru, выбрать свою территорию, познакомиться со списком объектов, за которые можно проголосовать, указать в форме на сайте свои данные, подтвердить номер телефона, а затем указать тот объект, который, как вы считаете, нужно привести в порядок в первую очередь. Можно также войти на «голосовалку» через сайт Госуслуги.

Во всех МФЦ работают волонтеры, которые помогают всем желающим отдать свой голос за тот или иной сквер.

Но так как еще не все пермяки «на ты» с интернетом, жителям города дали возможность проголосовать и в Многофункциональных центрах Перми. Во всех МФЦ работают волонтеры, которые помогают всем желающим отдать свой голос за тот или иной сквер.

По мнению Антона Немкина, это очень правильный подход, поскольку гораздо больше людей смогут выразить свое мнение и свою позицию.

- Очень важно, когда в коммуникации между органами власти и гражданами у нас используются новые информационные технологии. Они позволяют сделать эту коммуникацию более быстрой и эффективной. Решения принимают обычные люди, а это главное, - считает Антон Немкин.

Кстати, только за последние четыре года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края вложено около 4,5 миллиарда рублей. На эти средства было благоустроено больше полутора тысяч дворов и порядка 400 общественных территорий.