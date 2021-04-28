Коронавирус в Перми, последние новости на 29 апреля 2021 года: министр здравоохранения рассказала о необходимости вакцинации

Сама Анастасия Крутень сделала прививку одной из первых в Прикамье. Фото: краевой Минздрав.

На утро 29 января общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 54 244 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 86 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 102 новых инфицированных 39 мужчин, 63 – женщины и семь детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 31 человек, 26 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 53, - сообщили в краевом оперштабе. - В Нытвенском городском округе инфекция диагностирована у восьми человек. По шесть случаев коронавируса обнаружено в Красновишерском городском округе и Пермском муниципальном районе, по пять – в Березниках и Карагайском муниципальном округе. В Соликамском городском округе инфекция подтвердилась у трех жителей. По два человека с COVID-19 выявлено в Губахе, Кунгуре, Кишертском муниципальном округе, Верещагинском и Краснокамском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в шести территориях Пермского края. Это г. Чайковский, Сивинский муниципальный округ, Добрянский, Лысьвенский, Оханский и Очерский городские округа.

- Хочу обратиться ко всем вам, но прежде всего к пожилым людям – самым мудрым и ответственным нашим землякам, - обратилась к пермякам министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - С начала недели медики пермских поликлиник начали вакцинировать от COVID-19 пенсионеров старше 65 лет на дому. Эта категория находится в группе риска: среди них больше всего заболевших, они переносят инфекцию тяжелее, и чаще – с серьезными осложнениями. Доля умерших в этой возрастной группе тоже высока. Медики могут приехать домой или к подъезду, сделать прививку в микроавтобусе, который арендуют специально для этих целей. Этот опыт планируем распространить и на отдаленные территории Пермского края, тем более у нас теперь есть необходимое холодильное оборудование, способное выдерживать нужную температуру для перевозки вакцины. Беда никуда не уйдет, и по-прежнему будут заболевать люди, и умирать, к сожалению, тоже. До тех пор, пока не сформируем коллективный иммунитет к этой инфекции. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких! Сделайте прививку, она даст вам возможность прожить долгую и полноценную жизнь!