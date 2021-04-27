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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 27 апреля 2021 года: с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты более 161 тысяч жителей.

По информации Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлен 101 новый случай заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 68 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 040. В числе 101 нового инфицированного 44 пациента мужского пола, 57 – женского, среди заболевших 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 19 человек, 44 в возрасте 50-64 и 22 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

По данным краевого оперштаба, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 161 тысяч жителей. Из них 91 537 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли более 22,5 тысячи человек, еще 16 129 закончили курс иммунизации от коронавируса.