Коронавирус в Перми, последние новости на 25 апреля 2021 года: за сутки инфекцию обнаружили у 44 пермяков

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 53 837 жителей Прикамья. Фото: архив "КП"

На утро 25 апреля 2021 года в Пермском крае было выявлено 53 837 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было зарегистрировано 103 новых случая заражения COVID-19: 10 человек проходят лечение в больницах, 93 лечатся дома под наблюдением врачей.

- В числе 103 новых инфицированных 49 мужчин, 54 – женщины и пятеро детей, - сообщает краевой Минздрав. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 24 человека, 31 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 22 территориях региона.

- Больше всего инфицированных в Перми – 44 человека, - сообщили в оперштабе. - На втором месте по заболеваемости – Березники, где COVID-19 диагностирован у 11 человек. Третье место – за двумя территориями, в которых обнаружено по восемь жителей с коронавирусом. Это Чайковский и Чернушинский городской округ.

По три заболевших в Пермском муниципальном районе, Осинском и Соликамском городских округах. В Губахе, Карагайском муниципальном округе, Добрянском, Красновишерском, Краснокамском, Лысьвенском, Октябрьском и Чусовском городских округах подтвердилось по два случая заражения COVID-19.

По одному инфицированному выявлено в семи территориях. Это Большесосновский муниципальный район, Очерский городской округ, а также Александровский, Бардымский, Гайнский, Куединский и Сивинский муниципальные округа.