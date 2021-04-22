Куда пермякам жаловать на грязь и мусор в городе

Примерно так должен выглядеть идеальный пермский двор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ишь, мусору-то сколько! - говорил, завидев убитого дракона, дворник из сказки Сутеева «Мы ищем кляксу».

Драконы, к счастью, в Перми не водятся. Но вот мусора - хоть отбавляй.

Снег в этом году растаял очень быстро, и город стал напоминать одну большую помойку: окурки, собачьи «приветы», бутылки, пакеты… Чиновники обещают, что масштабная уборка мусора вот-вот начнется, а пока горожанам предлагают жаловаться «точечно»: на неухоженную придомовую территорию - в свои управляющие компании или ТСЖ, а если там не отреагируют - в Инспекцию Госжилнадзора. На непорядок на тротуарах, в скверах и парках, а также возле магазинов и офисов - в районные учреждения «Благоустройства», чтобы те уже призвали к порядку подрядчиков или собственников, при необходимости пригрозив штрафами «до 250 тысяч».

Но что считать непорядком? В каком случае жалоба будет обоснованной?

Чтобы утки в лужах не плавали

- Дворы, тротуары и расположенные на них остановочные пункты городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, мусора, отходов, - говорят в городской администрации.

В летний период все эти территории должны подметаться. Как часто - в правилах не уточняется, главное, чтоб чисто было. А вот в период листопада - «сбор и вывоз опавшей листвы должны производить один раз в сутки» (запомним на будущее).

Есть еще одно требование Правил благоустройства территории Перми: во время уборки территорий «обязательно должна производиться очистка решеток ливневой канализации». На это тоже стоит обратить внимание: пермякам не надо объяснять, что во время паводка или дождей, которые не за горами, многие городские улицы покрываются лужами по колено. Этой весной, например, во дворы многоэтажек на Крохалевке преспокойно заплывали уточки.

Нередкая история: ночью по городским дорогам прошла уборочная техника. Дорожное полотно утром блестит. А на обочинах и тротуарах - сметенный с него щетками машин мусор или сбитая струями поливалок грязь.

- При мойке дорожного полотна не допускается выбивание струей воды мусора на тротуары, газоны, иные элементы благоустройства, на остановочные пункты городского пассажирского транспорта и расположенные на них остановочные павильоны, а также на фасады зданий, строений, сооружений, - цитируют в городской администрации положения Правил благоустройства города.

А урны-то где?

- Куда я, по-вашему, должен бросить окурок, урн-то нет! - традиционная отговорка пермского неряхи.

На отсутствие урн тоже есть смысл пожаловаться - по тем же самым адресам. В Правилах благоустройства сказано, что они должны быть «у каждого подъезда многоквартирного дома, а также у каждого отдельного входа в нежилое помещение многоквартирного дома».

- У любого киоска также должна быть хотя бы одна урна, а возле летних кафе - не менее двух, - объясняют в городской администрации.

Между прочим: на улицах и тротуарах расстояние между урнами не должно превышать 40 метров. А в парках, садах, скверах, на бульварах, набережных их должны установить из расчета одна урна на 8 соток территории.

Урны должны опорожняться по мере заполнения. Отвечают за это: во дворах - УК и ТСЖ, на тротуарах и в парках - муниципалитет, у торговых точек - владельцы. Соответственно, и жаловаться нужно в свои управляющие компании, ИГЖН, в районные администрации и МКУ «Благоустройство» своих районов.

Откуда берется мусор?

В самом деле, откуда в значительном количестве берется мусор в городе? Правильно - разлетается из переполненных контейнеров мусорных площадок или летит с территорий строек.

По поводу стройплощадок в правилах говорится коротко: «Застройщик обязан в границах земельного участка, предоставленного под строительство, обустроить площадку в твердом покрытии и установить бункер для сбора строительного мусора».

Требования к местам, куда мусор выбрасывают горожане, более развернутые.

Например, вывоз отходов должен производиться не «по мере заполнения», как от жалоб пермяков пытаются нередко отделаться. А - в теплое время (при плюсовой температуре +5 градусов и свыше) - ежедневно, в холодное время года (при температуре +4 градуса и ниже) не реже одного раза в трое суток.

А все ли из нас знают, что «контейнеры в летний период подлежат дезинфекции с периодичностью 2 раза в месяц»?

Кроме того, и сами мусорные площадки должны убираться ежедневно, а также - прилегающая к ним территория в пределах 10 метров по всему периметру.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Вот список «нужных телефонов», которые вам могут помочь в борьбе за чистоту.

Телефон диспетчера Инспекции государственного жилищного надзора: 241-09-02.

По вопросам содержания территории можно обратиться в районные учреждения благоустройства (МКУ) - они контролируют работу подрядных организаций:

- «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30;

- «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00;

- «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61;

- «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62;

- «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70;

- «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35;

- «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15;

- «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87

На непорядок с вывозом мусора можно позвонить в «Теплоэнерго» - 236-90-55, а также в департамент ЖКХ администрации Перми -212-63-79 и по телефонам районных администраций.

По вопросам сетей наружного освещения на улично-дорожной сети города - МУП «Горсвет» - 282-21-45.