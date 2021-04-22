«Я хочу жить в Перми, потому что наш город безопасен и интересен»

Мы - пермяки! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Цель всей работы - сделать так, чтобы в Перми жить было интересно, чтобы у молодых людей были все условия для творческого развития и профессионального роста, - обратился к экспертам круглого стола глава Перми Алексей Дёмкин.

Это уже пятый круглый стол, на котором обсуждаются перспективы развития столицы Прикамья. Итогом должна стать Стратегия устойчивого развития города Перми, актуализировать которую поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Эксперты уже анализировали, что нужно сделать для развития тех или иных отраслей в городе - образования, медицины, промышленности и других.

Сейчас настало время ответить на вопрос: «Как сформировать условия для интересной жизни в Пермском крае?»

- Главный наш капитал - это люди, живущие в городе, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - Часть молодежи признаются в соцопросах, что рассматривают вариант отъезда из Перми. Нам нужно сделать жизнь в городе настолько насыщенной и интересной, чтобы молодые люди говорили: «Я хочу здесь жить, работать, развиваться, создавать семью, потому что этот город комфортен, безопасен и интересен».

«Пермский марафон» теперь - узнаваемый бренд столицы Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городу нужно больше ярких событий

В состав экспертов на круглом столе вошли представители администрации города, краевых министерств, депутаты Пермской городской Думы, руководители спортивных федераций, учреждений культуры и спорта, спортсмены.

Они говорили о том, что нужно развивать событийную линейку культурных и спортивных событий, увеличивать число возможностей для реализации творческого потенциала горожан.

- Нам нужно больше ярких событий, к нам обращаются вполне успешные работающие молодые люди и говорят, что хотели бы помимо своей работы заниматься еще и творчеством, - отметила, например, директор Дворца молодежи Екатерина Бокова.

Эксперты отмечали, что городская повестка все больше насыщается интересными мероприятиями. Такие события, как карнавальное шествие «Пермское яркое», праздничные мероприятия Дня Победы, мероприятия в главном ледовом городке, неоднократно признавались лучшими на всероссийском и окружном уровнях. Ледовый городок на эспланаде традиционно является одним из самых больших и красивых в стране. Пермские театры являются местом притяжения горожан и их семей, прославляют город, в том числе на международной арене. На их спектаклях - неизменные аншлаги.

Говорилось и о том, что ежегодно администрацией Перми проводятся интересные и зрелищные события для спортсменов и жителей города, такие, как Пермский марафон, фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», городской лыжный спринт «Ёлки. Пермский период».

Ярким событием в городе стало карнавальное шествие «Пермское яркое». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Пермь должна и дальше преображаться»

Эксперты обсуждали, что еще можно было бы сделать для развития спорта в городе.

- У нас есть уникальный объект - Экстримпарк, - напомнил депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, - Если бы сделать его работу круглогодичной, сделав парк закрытым, то он мог бы стать местом для развития различных видов спорта, популярных у молодежи.

Профессор кафедры педагогики Пермского педуниверситета Галина Белова отметила, что для развития спорта городу не хватает профессиональных тренеров, и предложила подумать, как заинтересовать выпускников факультета физвоспитания, чтобы они оставались у нас в Перми.

Шла речь на круглом столе и о развитии общественных пространств Перми.

- Видно, как город преображается, - отметила краевой министр по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина. - По-новому будет выглядеть Комсомольский проспект, преображаются и наполняются новым содержанием эспланада и набережная Камы.

- Наша задача - расширять преображенные пространства, делать наш город комфортнее и интереснее для жизни, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

Организаторы круглого стола пообещали, что прозвучавшие предложения экспертов будут учтены при работе над Стратегией социально-экономического развития города Перми.