Истина где-то рядом: в небе над Пермским краем заметили два неизвестных объекта

Фото из социальных сетей

Все чаще в социальных сетях появляются видеоролики, на которых запечатлены неизвестные объекты в небе над Пермским краем.

Первое видео опубликовали жители Чусового. Ролик был снят 19 апреля. На кадрах видно, как в голубом ясном небе сверху вниз медленно опускается какой-то объект, оставляя за собой белый след.

Второе видео снято 21 апреля в Перми. На кадрах, как и в первом ролике, - летящий вниз объект. Но в отличие от первого видео, на втором объект оставляет за собой черный шлейф.

Не найдя объяснений, жители края высказали свои предположения об увиденном. Одни выдвигали весьма логичные предположения, говоря о том, что объектами могут быть комета, спутник или космический мусор, а другие шутили, говоря о том, что в Прикамье прилетел Супермен или инопланетяне.

Журналисты «КП» попытались разобраться, что за объекты попали в объектив прикамцев. Версия о том, что уведенное может быть обломками космического аппарата не находит подтверждения, так как последний пуск космического корабля «Союз-2.1б/Фрегат» с космодрома Восточный был 25 марта, а следующий запланирован только на 26 апреля. Впрочем, как раз в эти дни проходили учения: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС запускали в небе над Республикой Коми учебные крылатые ракеты без боеголовок, обладающие большой дальностью полета.

В связи с этим мы обратились в пресс-службу Центрального военного округа, однако там сообщили, что объект, снятый в Чусовом, не имеет отношения к военным. Разъяснения мы смогли получить только об объекте, снятом в Перми.

- На видео был снят обычный турбулентный след от самолета. Когда солнце находится за спиной у наблюдателя, след кажется черным, - объясняет специалист пермского планетария. - Видео из Чусового слишком мелкое и нечеткое, из-за этого невозможно визуально определить объект, снятый на нем. По форме пятна можно сказать только одно - это не метеор.

Что за объект попал в объектив жителя Чусового, остается только гадать.