Дмитрий Махонин: «Большое спасибо всем, кто был на посту во время пандемии»

Губернатор Дмитрий Махонин от души поздравил Валерия Амелина и других медиков. Фото: краевое правительство.

- Я считаю, что эту награду заслужили все врачи, фельдшеры и медсестры Прикамья, которым пришлось справляться с новым вызовом и напряженно работать в условиях пандемии, - говорит врач-реаниматолог Пермского краевого центра медицины катастроф Валерий Амелин. - Мы выстояли и продолжаем противостоять коронавирусу.

Валерий Сергеевич - один из 21 медика Пермского края, которым приказом министра здравоохранения РФ было присвоено звание «Отличник здравоохранения». На состоявшейся коллегии краевого Минздрава в торжественной обстановке им вручили соответствующие нагрудные знаки. Памятная медаль Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» была вручена также Наталье Корягиной, главному внештатному специалисту-терапевту Министерства здравоохранения Пермского края.

Режим повышенной готовности продолжается

- Первого ковидного больного эвакуировали сотрудники нашего центра из Полазны еще 14 марта прошлого года, - рассказал Валерий Амелин. - Его поместили в переносной бокс и госпитализировали в Краевую инфекционную больницу. Для нас режим повышенной готовности, который был тогда объявлен, не был чем-то новым и экзотическим. Мы уже почти 25 лет работаем в режиме выполнения экстремальных задач по спасению жителей Пермского края. Непростая задача медицинской эвакуации тяжелых больных легла на плечи, в том числе и нашей специализированной реанимационной бригады, которая транспортировала жителей Пермского края в профильные стационары. В том числе - и тяжелейших больных на искусственной вентиляции легких.

Всего сотрудники центра эвакуировали более 4 тысяч ковидных пациентов. И до сих пор еще немало больных, которые требуют немедленной безотлагательной медицинской эвакуации в профильные стационары.

- Сейчас каждый врач, фельдшер, медсестра, где бы они ни работали, вносят свой вклад в дело противодействия коронавирусу, - говорит врач-реаниматолог.

Кроме Валерия Амелина, значки «Отличник здравоохранения» вручили еще двум сотрудникам Пермского краевого центра медицины катастроф - главной медсестре Ирине Блиновой и бывшему заместителю руководителя центра Аркадию Балахонцеву, который 20 лет отдал организации работы этого медучреждения. Весь список награжденных знаками отличия, а также благодарственными грамотами, можно посмотреть на сайте краевого Минздрава.

Заслуженное признание

В чем прав Валерий Амелин, так это в том, что все медики Пермского края напряженно и самоотверженно противостоят новой коронавирусной инфекции и с честью справляются с тяжелейшим испытанием.

- От лица всех жителей Пермского края хочу сказать большое спасибо каждому, кто ежедневно помогает сохранить здоровье людей, кто был на посту в сложное время пандемии, - обратился к прикамским медикам на церемонии награждения глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Безусловно, все мы надеемся на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. Для того чтобы ускорить этот процесс, проводим вакцинацию, рассчитываем, что она поможет нам сберечь самое ценное - жизнь и здоровье людей, и позволит облегчить ваш труд. Большую поддержку в развитии отрасли оказывает нацпроект «Здравоохранение». С его помощью в территориях Прикамья растет доступность и качество медицины.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень поблагодарила всех сотрудников медицинских учреждений Прикамья за самоотверженный труд, за беззаветную преданность врачебному долгу и делу спасения и помощи людям.

- Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для системы здравоохранения всех регионов, и Пермский край - не исключение, - отметила Анастасия Крутень. - Во время пика заболеваемости для лечения COVID-19 было развернуто 4 524 койки. За весь период пандемии на 15 компьютерных томографах, вовлеченных в диагностику COVID-19, было проведено порядка 85 тысяч исследований легких. Для обеспечения рекомендуемого охвата ПЦР-диагностикой работали 17 лабораторий. С целью сохранения доступности ПЦР-исследований на приобретение оборудования выделено 312 миллионов рублей, в том числе 15,8 миллиона рублей из федерального бюджета.

НАША СПРАВКА

В период пандемии в прошлом году медицинскую помощь пациентам с коронавирусом осуществляли 1818 врачей, 3733 сотрудника среднего и 1049 - младшего медперсонала. Ощутимую поддержку оказывали студенты и ординаторы Пермского медуниверситета, а также более 2000 волонтеров, которые дежурили в колл-центрах, доставляли продукты на дом людям, находившимся на самоизоляции. За работу в ковидных отделениях 36 медицинских сотрудников награждены орденами Пирогова, 19 - медалями Луки Крымского.