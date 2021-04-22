«В своем послании Президент говорил о будущем страны»

- Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Пермском крае комментируют послание Президента РФ Владимира Путина, который выступил с ежегодным обращением к Совету Федерации.

В частности, эксперты отмечают, что больное внимание в послании уделялось молодежи и подготовке квалифицированных кадров.

- В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин особое внимание уделяет развитию системы поддержки молодёжи, - подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Ивенских. - Укрепление педагогических вузов страны, строительство новых школ, введение надбавки кураторам учебных групп в техникумах и колледжах, выплаты семьям на каждого ребёнка-школьника, действенные меры по развитию студенческого туризма.

Важно, что более полутора триллионов рублей планируется на науку. А это высокооплачиваемые рабочие места для талантливой молодежи и самые современные лаборатории.

Обращено особое внимание и на самую трепетную для меня тему-обновление домов культуры, библиотек в сельскои местности и малых городах, выделяется 24 млрд. рублей.

Послание Президента имеет мощную социальную направленность, охватывает фактически все социальные группы населения.

- В своем послании Президент отметил ряд мер по поддержке вузов страны, в том числе педагогических, - обратил внимание ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров. - Это очень важная точка фокусирования - на педвузах, поскольку перед ними поставлена задача по формированию и развитию системы образования и воспитания, подготовке квалифицированных кадров и удержанию перспективной молодежи в педагогической профессии. При этом состояние инфраструктуры университета не в полной мере отвечает современным вызовам.

Например, мы ощущаем как цифровой, так и инфраструктурный разрывы между региональной системой образования и педагогическим университетом. Сейчас в краевые школы и систему дополнительного образования активно закупается современное оборудование, создается цифровая образовательная среда. Следовательно, мы должны готовить будущих педагогов работать абсолютно в новых условиях с использованием мультимедийных инструментов. Пока это мало возможно в существующей реальности, но благодаря финансовой поддержке педвузов, о которой заявил Владимир Путин, мы сможем обновить материально-техническую базу, создать современные новые лаборатории, комфортные пространства для учебы и проживания студентов, приобрести современные тренажеры, симуляторы и цифровые образовательные продукты.

Все это позволит реализовать проекты развития кампуса университета в рамках подготовки к празднованию юбилея города Перми «Пермь-300», а именно придать новый облик нашим учебным корпусам, реализовать проект «университетская площадь», отреставрировать и ввести в эксплуатацию один из утраченных ранее учебных корпусов, построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Тем самым мы привлечем внимание абитуриентов к педагогическим специальностям, и система образования получит очень качественный кадровый прирост. Также этому будет способствовать и увеличение бюджетных мест.

Замечу, что на сегодняшний день есть значительная поддержка и от региона. За счет краевых средств проводится капремонт корпусов, благодаря краю на базе педагогического университета в рамках нацпроекта «Образование» был открыт центр дополнительного образования для детей «Дом научной коллаборации».

Важно, что Президент обратил особое внимание на педагога в системе образования. Ведь именно от них во многом зависит будущее страны. Речь шла не только о создании комфортных условий для подготовки будущих кадров, но и о поддержке уже работающих педагогов. Принято решение выплачивать по 5 тысяч рублей педагогам - кураторам учебных групп СПО, такую надбавку уже получают школьные классные руководители. Все это позволяет поднять престиж профессии, привлечь туда молодых, энергичных и заинтересованных людей.