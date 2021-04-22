«Основной мыслью Послания главы государства стало благополучие человека»

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В Прикамье эксперты оценивают ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, обращая внимание на социальную направленность предложенных Главой государства мер поддержки различных категорий россиян.

- Благополучие человека в самом широком смысле этого слова стало основной мыслью Послания главы государства, - обратил внимание председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. - Президент начал его с оценки 2020 года. Он выразил слова благодарности и признательности всем, кто работал над тем, чтобы пандемия коронавируса была под контролем, это медики, волонтеры, сотрудники промышленных предприятий, педагогическое сообщество. Особое внимание Президент уделил социальным мерам поддержки граждан.

Часть озвученных предложений продолжают политику, которая была начата в 2019 года, а часть мер носят беспрецедентный характер. Главный шаг, благодаря которому можно добиться роста благополучия граждан, это поддержка семей с детьми. Во-первых, продолжаются беспрецендентные меры поддержки для семей с детьми-школьниками: выплаты в размере 10 тысяч рублей вне зависимости от материального благополучия семьи. Порядка 28 млн. детей смогут получить эту меру поддержки. Во-вторых, уже отработанная система возврата части средств, потраченных на путевки на оздоровления. Президент предложил 50% этих затрат возвращать в семью. Уже сейчас идет разговор о поддержке женщин, которые решили стать матерью. Весь этот блок озвученных предложений – это то, что поможет семьям с детьми быть уверенными в сохранении своего материального благополучия. Важно отметить, что Президент подчеркнул, что получение услуг гражданами должно осуществляться через одно окно, без лишних административных ресурсов. Это ещё один важный шаг в сторону особого внимания к людям».

- Послание было посвящено в основном внутренней политике, - отметила пермский политконсультант Людмила Ознобишина. - Ключевые вопросы, которые поднимались, это - будущее, молодежь, наука и поддержка регионов. Особое место занимали вопросы социального блока. Поддержка семей с детьми, внимание детям из неполных семей, семьям школьников. Оплата больничных молодым семьям. Отдельно в послании сказано про молодежь. Это и прямые меры – увеличение целевых мест и бюджетных мест в вузах. И опосредованные – введение доплат для кураторов среднеспециальных учебных заведений. Это мера будет особенно востребована.

За мерами текущей социальной политики не забыта наука, особенно блок, касающийся исследований в области здравоохранения, экологические вопросы.

Отдельно Президент остановился на помощи регионам. Это и реструктуризация бюджетных кредитов и кредиты на крупные инфраструктурные проекты. Политика в отношении регионов будет дифференцирована, поддержат тех, кто отличается рачительным подходом к долговым обязательствам.

Послание отличается максимальной конкретикой и социальным вектором. Меры прямой поддержки, которые указаны в послании, носят точный, адресный характер. И что немаловажно, все они станут элементами формирования «социального казначейства». Когда для получения помощи, для выхода из сложной ситуации не требуется сбор справок, а действует принцип «одного окна».

Цифровизация регионов будет иметь особое значение в ключевых задачах– борьбе с бедностью и устранении неравенства социально-экономического и инфраструктурного развития нашего государства.