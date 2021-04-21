Коронавирус в Прикамье, последние новости на 22 апреля 2021 года: число заболевших COVID-19 приближается к 54 тысячам

Всего с начала пандемии ковид выявили у 53 529 жителей Пермского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 21 апреля 2021 года: число заболевших COVID-19 приближается к 54 тысячам.

За последние сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 103 человека. Из них - 24 человека проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому. Среди новых заболевших 5 детей. Лечение в больницах продолжают 692 пациента, 45 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Новые заболевшие в 11 территориях региона. Традиционно больше всего заболевших в Перми – 78 положительных тестов. В Лысьвенском, Краснокамском и Соликамском городских округах по 4 случая. В Березниках и Нытвенском городском округе по 3, в Оханском и Красновишерском округах по 2, в Верещагинском городском и Частинском муниципальном округах и в Большесосновском муниципальном районе – по 1.

Всего с начала пандемии ковид выявили у 53 529 жителей Пермского края.

Инфографика: оперштаб

Решением краевого оперштаба в Прикамье до 23 мая продлили некоторые ограничительные меры по противодействию COVID-19. В частности, в Пермском крае продлили ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий.

Также остается требование носить маски на общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах. С 23 мая допускается открытие и функционирование на территории Прикамья организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов.

Прием детей из других субъектов России осуществляется при наличии у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или исследования на антиген, сделанные не менее чем за 3 дня до заезда в учреждение. Аналогичные требования предъявляются для детей при выезде в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами Пермского края.