Топ-5 средств, которые помогают с уборкой пермякам

Фото: «Чисто-Быстро»

В выставочном центре «Пермская ярмарка» открылась экспозиция «Весенний сад. Дачный сезон». С 21 по 25 апреля там можно будет купить все необходимое для сада и огорода напрямую от местных производителей, в числе которых участники «Покупай Пермское». Компания с экологичными средствами для уборки «Чисто-Быстро» презентует самые популярные средства для уборки дома и не только.

Среди новинок, которые вскоре появятся у производителя — гипоаллергенные и биоразлагаемые гели для стирки. В линейке будет представлено несколько средств, которые можно применять для детского, черного, белого и цветного белья. Продукт уже выпустили, и скоро он появится в продаже.

А пока хозяйки ждут новое средство, в «Чисто-Быстро» составили топ-5 средств, которые пользуются популярностью у пермяков. И объяснили этот выбор.

Фото: «Чисто-Быстро»

Хит продаж — универсальное чистящее средство «Чисто-Быстро». Это средство есть почти у каждой третьей хозяйки, потому что оно удаляет грязь с разных поверхностей, будь то пятна на обуви и одежде или жирные застывшие капли на стеклокерамической плите, столешнице и вытяжке. Обзоры и отзывы пользователей можно изучить в инстаграме компании.

На втором месте — чистящее жидкое средство для удаления ржавчины и известкового налета. Оно предназначено для сантехники в ванных и туалетных комнатах, а также для кухонных поверхностей, на которых образовывается налет. Например, на эмалированных, кафельных, кислостойких пластмассовых, металлических, резиновых или керамических.

Третье в топе — новый спрей «Экстра-Блеск» для чистки стекол и зеркал без разводов, которое подходит еще и для керамики, пластика и хромированной стали. При этом спрей защищает поверхность от пыли и придает блеск.

Фото: «Чисто-Быстро»

Следующее популярное средство «DS.1». Под этим названием «Чисто-Быстро» выпускает спрей для дезинфекции квартир, офисов и производственных площадей. Дома им можно обрабатывать не только пол, кондиционеры и мебель, но и посуду и даже игрушки.

Пятый в этом топе — спиртовой антисептик, который обеззараживает кожу. Это высокоэффективное средство производят на основе изопропилового спирта: его в составе 72%. Удобен для очищения рук и небольших поверхностей.

Вся продукция «Чисто-Быстро» биоразлагаемая. Это значит, что ее не нужно смывать водой: если, конечно, средство не наносят на поверхность, которое предназначено для еды. Кроме того, спреи сертифицированы и безопасные для людей и животных.

Купить товары «Чисто-Быстро» можно на Wildberries и «Яндекс.Маркет». Представленные там средства доступны в упаковке от 0,5 до 5 литров. Оптовые заказы — от 10 литров — лучше оформлять по телефону: (342) 204-45-60 или на сайте chisto-bistro.com.