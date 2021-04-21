Ехали на суд: подробности страшного ДТП в Пермском крае, где погибли пять человек

Пассажирами иномарки оказались сотрудники Минприроды Прикамья. Фото из соцсетей

Пассажирами иномарки, погибшими в страшном ДТП под Красновишерском, оказались сотрудники Министерства природы Пермского края.

Напомним, во вторник, 20 апреля, в 12.10 на 82 километре автодороги Соликамск – Красновишерск 43-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту».

В результате аварии погибли пять человек: 43-летний водитель ВАЗа и его 33-летний пассажир, 53-летний водитель «Тойоты» и оба его пассажира – 63-летний мужчина и 44-летняя женщина. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Виктор Жунев - погибший водитель иномарки

Виктор рос в многодетной семье. Долгое время работал грузчиком на Вишерском бумзаводе. Как отмечают бывшие коллеги погибшего, он был трудолюбивым и жизнерадостным, любил пошутить, всегда говорил только правду. Был простым и честным человеком. Полгода назад в его семье случилось горе - в страшном пожаре в гараже сгорел его старший брат.

- Не представляю, какого сейчас матери. За полгода похоронить двух сыновей, это ужас, причем обе смерти - жуткие. Жены у Виктора не было, но остался взрослый ребенок. Последнее время Витя работал водителем у семьи Ишсариных, а в свободное время таксовал, - рассказала знакомая погибшего.

Юнир и Татьяна Ишсарины - погибшие пассажиры иномарки

Юнир Татьяна Васильевна Ишсарины. Фото: Минприроды Пермского края

Татьяна и Юнир работали в Минприроды Прикамья. Юнир - c 1987 года. Сначала мужчина был мастером леса, затем помощником лесничего Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза. С 2000 года в течение 16 лет руководил коллективом ГКУ «Вайское лесничество». С 2017 по 2020 возглавлял коллектив лесоводов ГКУ «Красновишерское лесничество». Как отмечают в Минприроды, Юнир был очень трудолюбивым, работоспособным, преданным лесному делу и искренним по отношению к людям человеком. Лесному хозяйству Прикамья мужчина посвятил 31 год трудовой деятельности.

Супруга Юнира Татьяна работала инженером лесопользования в ГКУ «Вайское лесничество» и ГКУ «Красновишерское лесничество».

Коллектив Минприроды Прикамья выражает глубокие соболезнования родным и близким Юнира Зуфаровича и Татьяны Васильевны.

Как рассказали знакомые погибших, в тот день супруги Ишсарины ехали из Красновишерска в Чердынь, у них должен был состояться суд.

- Ничего криминального, должны были рассматривать административные вопросы, связанные с лесом, - рассказывает знакомая погибших. - Очень жаль, что все так получилось. Юнир и Татьяна были хорошими людьми. Никогда на знаешь, где встретишь смерть.