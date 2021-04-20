Вынес из огня пенсионера и побежал за водой на речку: 29-летний житель Прикамья спас на пожаре двух человек

Андрей не задумываясь бросился спасать людей. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Что такое пожар в деревянном доме, я знаю не понаслышке, приходилось наблюдать, - рассказывает 29-летний мастер-отделочник из села Уинское Андрей Смирнов. - В тот день я шел выполнять заказ на улице Заречной. И вдруг увидел, что из окна одного дома валит густой дым.

Дверь оказалась не заперта, и парень бросился внутрь. Но из-за дыма ничего вокруг не было видно.

- Глаза разъедало, но я все же разглядел в одной из комнат пожилого человека, - вспоминает герой. - Он был без сознания, и под ним горел диван. Я вынес пенсионера на улицу, похлопал по щекам, тот открыл глаза. Затем стал стучать в соседнюю квартиру - дом был двухквартирный. Наконец мне открыла пенсионерка. Она сказала, что спала. Я вывел ее на улицу, а потом схватил ведра в сенях и побежал на речку. По пути вызвал пожарных. Потом стал тушить мебель. Тут и пожарные подоспели.

Недавно Андрей женился, они с женой ждут маленького Ярослава.

- Об опасности я в тот момент не думал, - говорит Андрей. - Главное было успеть спасти дом и людей.

- Андрей действовал мужественно и оперативно, - оценили действия молодого человека в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Он предотвратил возгорание деревянного строения, которое потушить было бы гораздо сложнее, чем мебель в доме. И дом, и люди были спасены.