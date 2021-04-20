В Пермском крае хотят создать «Цифровую долину Прикамья»

На форуме речь шла о важных для развития Прикамья проектах. Фото: краевое правительство.

В рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума, который состоялся в Перми, речь шла о различных инновационных проектах, которые могли бы придать серьезный импульс развитию региона.

Про один из таких многообещающих проектов рассказал Председатель Совета Фонда «Цифровая долина Сочи», член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин.

На площадке форума «Технологическая трансформация промышленности через призму глобальной кооперации» он изложил свое видение того, как Пермский край мог бы использовать возможности для продвижения пермских промышленных проектов в глобальном масштабе с помощью современных цифровых платформ.

Антон Немкин рассказал о создании в Пермском крае «Цифровой долины Прикамья». Он подчеркнул, что одно из условий научно-технологического прорыва – это развитие сетевых форм взаимодействия участников инновационного процесса.

В подтверждение своих слов Антон Немкин рассказал о создании подобной цифровой долины в Сочи.

- В Сочи мы уже создали такую цифровую долину, где проводим отбор и внедрение лучших практик цифрового развития регионов России, - сообщил Антон Немкин. - В Перми мы также запускаем проект «Цифровая Долина Прикамья» и предполагаем, что в Пермском крае будут собираться лучшие образовательные и инновационные практики России и зарубежья, при этом будет организовано сетевое взаимодействие.

По словам эксперта, такой проект позволит региону стать точкой притяжения для талантов и технологических компаний со всего мира.

- Мы предлагаем создать цифровую платформу интеграции проектов НОЦ в промышленную кооперацию от Пермского края и готовы экспертно участвовать в этой работе, - отметил Антон Немкин.

Создание нового цифрового кластера в Прикамье вполне согласуется с ожидаемым запуском новых проектов в регионе. В частности – с проектом по созданию Особой экономической зоны в Осенцовском промышленном узле – площадки для поддержки бизнеса, предполагающей льготное налогообложение.

На форуме говорилось, что территория с таким юридическим статусом может стать стратегическим преимуществом инвестиционного развития региона на ближайшие полвека. Предприятиям предложат налоговые преференции - по уплате налога на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налога. Открыть Особую экономическую зону планируют в 2021 году.

- Для нас это будет знаковое событие, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы будем признательны за участие и размещение в Особой экономической зоне соответствующих производств.

Как уже ранее подчеркивал Антон Немкин, важно, чтобы проекты «Цифровой долины Прикамья» создавались на стыке цифровых технологий и запросов людей, живущих в Пермском крае. Ведь цифровизация, по его словам, - это удобство, комфорт, качество жизни, для достижения которых с помощью «умных» сервисов не придется ждать 5-7 лет.