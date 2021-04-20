Коронавирус в Прикамье, последние новости на 21 апреля 2021 года: в Прикамье до 23 мая продлили некоторые ограничительные меры по противодействию COVID-19

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 21 апреля 2021 года: в Прикамье до 23 мая продлили некоторые ограничительные меры по противодействию COVID-19.

В Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 426. В числе 102 новых инфицированных 41 пациент мужского пола, 61 – женского, среди заболевших 4 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 7 человек, от 30 до 49 лет – 23 человека, 42 в возрасте 50-64 и 26 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Решением краевого оперштаба в Прикамье до 23 мая продлили некоторые ограничительные меры по противодействию COVID-19.

В частности, в Пермском крае продлили ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий.

Также остается требование носить маски на общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах.

С 23 мая допускается открытие и функционирование на территории Прикамья организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов.

Прием детей из других субъектов России осуществляется при наличии у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или исследования на антиген, сделанные не менее чем за 3 дня до заезда в учреждение. Аналогичные требования предъявляются для детей при выезде в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами Пермского края.