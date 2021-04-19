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ЗДОРОВЬЕ19 апреля 2021 23:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 20 апреля 2021 года: почти 50 тысяч прикамцев вылечились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Перми на 20 апреля 2021 года
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях региона. Фото: permkrai

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях региона. Фото: permkrai

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. По данным на 20 апреля 2021 года, почти 50 тысяч прикамцев вылечились от COVID-19. Точная число выздоровевших - 48 069. И с каждым днем эта цифра растет, а число новых заболевших, напротив, постепенно снижается, что не может не радовать.

За минувшие сутки в Пермском крае выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции. 24 человека проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому. Женщин среди заболевших почти вдвое больше, чем мужчин. Среди заболевших трое детей.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона. Больше всего жителей с коронавирусом выявлено в Перми – 36. По 8 заболевших - в Березниках и Соликамске. В Пермском районе COVID-19 диагностирован у 5 человек. По 4 инфицированных обнаружено в Большесосновском муниципальном районе, а также в Верещагинском, Краснокамском и Лысьвенском городских округах.

Общее число заболевших с начала пандемии и на утро 20 апреля составило 53 324.

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