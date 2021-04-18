Коронавирус в Перми, последние новости на 19 апреля 2021 года: с начала пандемии от COVID-19 умерло 2 079 жителей Пермского края

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 18 апреля 2021 года: с начала пандемии от COVID-19 умерло 2 079 жителей Пермского края.

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 105 человек. Из новых инфицированных - 56 мужчин и 49 женщин. Также среди новых заболевших 9 детей. 20 человек проходят лечение в больницах, 85 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц с новыми инфицированными определен.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 15 территориях региона. Больше всего инфицированных традиционно в Перми – 72 человека. По 6 жителей с COVID-19 обнаружено в Чайковском и в Пермском муниципальном районе. В Чернушке коронавирус диагностирован у 4 человек. По 3 заболевших зафиксировано в Березниках и Нытвенском городском округе. В Карагайском муниципальном округе и Кунгуре подтвердилось по 2 случая заражения COVID-19.

Всего в Пермском крае выявлено 53221 заболевший. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.