«Не вернете мужа - покончу с собой». Пермячка пыталась совершить суицид в тюрьме

женщина наняла адвоката и намерена идти в суд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В колонии мне сказали: «До конца срока мужа своего ты не увидишь». Тогда я ответила, что покончу с собой, - рассказывает 49-летняя жительница Перми Алена Завьялова.

В июне 2017 года муж Алены Завьяловой Дмитрий не справился с управлением своего Hyundai и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии 34-летний пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму и через двое суток скончался в больнице. Дмитрия приговорили к 4 годам тюрьмы. Алена часто навещала своего мужа в колонии, а потом началась пандемия коронавируса, длительные свидания запретили. С 1 апреля в учреждениях ГУФСИН вновь разрешили родственникам навещать осужденных и Алена поторопилась записаться на длительное свидание.

«Долгожданная встреча»

Для меня это была долгожданная встреча, ведь с мужем мы не виделись почти полтора года, - рассказывает Алена. - 29 марта я позвонила в колонию и записалась на свидание. По закону длительные свидания разрешены на три дня, но так как желающих попасть к своим родным очень много, мне объяснили, что принято решение ограничиваться двумя днями, чтобы все смогли навестить своих родных. Даже двум дням я была бесконечна рада. Меня записали с 1 по 3 апреля. В назначенный день я пришла в колонию, принесла необходимые документы - паспорт, справку, что не болела коронавирусом и что не была в контакте с инфицированными и ряд другим бумаг. Расписалась, что не проношу никаких запрещенных предметов, меня досмотрели и, наконец, я увидела мужа.

«Ваше свидание закончено»

На следующий день, 2 апреля, в 11.00 в нашу комнату для свидания зашел дежурный и сказал, что свидание окончено. Мы с мужем удивились, ведь прошли только сутки, я попросила назвать причину. Сотрудник ответил, что свидание было только на сутки. Я предъявила ему пропуск, он посмотрел на указанную в нем дату и вышел. Вскоре к нам зашел начальник отдела безопасности и сказал, что моего мужа сейчас поведут на крестины (разбирательство у начальника в кабинете за какие-либо нарушения осужденным - прим.ред.). Я спросила, когда его приведут обратно. Мне ответили, что до конца срока я его не увижу. Забрали мужа и ушли, а я осталась сидеть в полном недоумении.

«Не вернете мужа- покончу с собой»

Через какое-то время в комнату зашли замначальника колонии, психолог и дежурный. Психолог пытался со мной поговорить, но я дала понять, что не нуждаюсь в его помощи. Тогда разговор начал замначальника, он объяснил, что моего мужа отправили в изолятор и попросил ехать домой. Я сказала, что если супруга не приведут, я покончу с собой. Замначальника сказал, что этим я ничего не добьюсь и велел дежурному и психологу выйти. Когда мы остались одни, заместитель попросил меня не усложнять ситуацию и еще раз рекомендовал покинуть комнату. Я не сумасшедшая, но когда сталкиваюсь с произволом, впадаю в ярость и готова пойти на радикальные меры. Я схватила керамическую кружку, а дальше все было как в тумане, помню крик замначальника, который звал дежурных, шум их сапог, и я на короткое время потеряла сознание.

«Перебинтовали рану и отправили домой»

Я пришла в себя лежа на полу с заломанными за спину руками. Меня держали трое сотрудников колонии, а вокруг все было в крови. Вскоре пришла врач, обработала рану хлоргексидином, перебинтовала и сказала: «Вызывайте скорую, надо зашивать». Но «скорую» мне никто не вызвал. А на очередной вопрос: «Где мой муж?». Отвечали, что его уже увезли в другую колонию. Замначальника помог донести вещи до проходной, усадил меня на лавочку за территорией колонии и ушел. У меня был стресс, около часа я сидела под дождем. Позже ко мне вышел замначальника и вызвал такси. Я попросила водителя довезти меня до больницы, на что он ответил: «Велели доставить вас именно до дома». Когда приехал, сестра вызвала «скорую». Через несколько дней я снова позвонила в колонию, хотела узнать о судьбе мужа и договориться о хотя бы краткосрочном свидании, но услышав мою фамилию, сначала просто сбрасывали трубку, а сейчас говорят, что свидание невозможно, потому что мой муж в изоляторе. Я наняла адвоката и намерена идти в суд. Я не потерплю произвол. Да, мой муж нарушил закон, никто с этим не спорит, он отбывает заслуженное и, главное, назначенное судом наказание, но такое отношение я терпеть не намерена.

В Пресс-службе ГУФСИН сообщили, что в исправительной колонии №29 по данному факту проводится проверка.

*Имя героини материала изменено по ее просьбе.