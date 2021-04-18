Самый богатый депутат Гордумы от Пермского края рассказал, сколько заработал за 2020 год

Александр Василенко. Фото: пресс-службе Гордумы

Государственная дума России опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов. Самый большой доход из парламентариев от Пермского края задекларировал Александр Василенко. За год он заработал 52,1 млн. рублей. В собственности у Василенко числятся жилой дом площадью 219,2 кв.м., дачный участок в 1240 кв.м. и квартира общей площадью 138,7 об кв.м. Супруга депутата заработала за год 14,5 млн.рублей. У нее в собственности есть квартира площадью 105,2 кв.м. и автомобиль марки Audi А4.

Другие депутаты от Пермского края за год задекларировали гораздо меньший доход. Игорь Шубин заработал 6,1 млн. рублей, Дмитрий Сазонов – 6 млн. рублей, Алексей Бурнашов – 5,6 млн. руб., Игорь Сапко – 5,2 млн. рублей, Дмитрий Скриванов – 5,1 млн руб.

Также о своих доходах отчитались и члены правительства РФ. Экс-губернатор Прикамья, а ныне - министр экономического развития страны - Максим Решетников за 2020 год заработал 22,7 млн руб. В собственности у Решетникова есть автомобиль Kia Cerato и жилой дом площадью 267,6 кв.м.

Бывший глава Пермской области, вице-премьер федерального правительства и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев за год заработал 42,3 млн руб. Он владеет квадроциклом ATV Polaris и снегоходом Bombardier INC.

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